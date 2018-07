Israele aiuta “fuga” in Giordania di 800 Caschi bianchi siriani

Israele aiuta passaggio 800 Caschi bianchi siriani : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Israele aiuta il passaggio di 800 Caschi bianchi siriani : erano in pericolo di morte : "Israele continua a mantenere una politica di non intervento per quanto concerne il conflitto in Siria", ha precisato ancora il portavoce. Secondo la radio militare, i 'Caschi bianchi' siriani ...