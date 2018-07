Israele aiuta 800 Caschi bianchi ad abbandonare la Siria : “Richiesto da Stati Uniti e Ue” : In una mossa a sorpresa, Israele ha fatto uscire centinaia di Caschi bianchi e le loro famiglie dalla Siria . 800 volontari del corpo di difesa civile si trovano adesso in Giordania. L’operazione è stata effettuata su richiesta degli Stati Uniti e di alcuni Paesi europei.Continua a leggere

