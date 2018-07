Inter | un club di Serie A non molla Pinamonti

Mr. Li - lettera contro Elliott : 'Fondo avvoltoio : non è davvero Interessato al Milan. Investiti 880 milioni nel club' : ... deriva dalla mia passione per la squadra e dalla mia convinzione circa il potenziale economico di un investimento in una delle più nobili squadre di calcio al mondo. Fino al 30 giugno 2018, ho ...

Parma - l’Intervento dell’amministratore delegato durante il processo : la richiesta del club al Tribunale federale nazionale : Il processo che vede imputato il Parma dopo gli sms di Calaiò ai calciatori dello Spezia, è iniziato oggi con le prime arringhe da parte delle due ‘fazioni’ “Non vogliamo che venga offuscata la magnifica impresa sportiva di questa società nata da un fallimento e che ha conquistato sul campo quello che ha fatto in questi tre anni”. Lo ha detto l’amministratore delegato del Parma, Luca Carra, rivolgendosi al ...

Bari a una svolta : Interessato al club Andrea Radrizzani - proprietario del Leeds : Il Bari calcio è a una svolta. Il sindaco Antonio Decaro ha ricevuto una "risposta positiva da una cordata di imprenditori. Protagonisti il proprietario del Leeds United Andrea Radrizzani e Ferdinando ...

Caos a Bari : Radrizzani Interessato al club : Mancano poche ore al momento della verità nella crisi del Bari, che potrebbe essere messo in sicurezza dall’ingresso di un nuovo socio già impegnato nella gestione di un club della Championship inglese: si tratta dell’imprenditore lombardo Andrea Radrizzani, proprietario del Leeds, da giorni protagonista di un interessamento crescente favorito dal dialogo con l’amministrazione comunale e il sindaco Antonio Decaro. Entro ...

Calendario Amichevoli/ Risultati Serie A : in campo 12 club tra cui Roma - Napoli - Inter! Il programma completo : Calendario Amichevoli: anche oggi sabato 14 luglio si torna in campo per i primi test match estivi. Riflettori puntati su 12 club di Serie A tra Inter, Roma e Napoli.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 05:29:00 GMT)

Scandali e sospetti - nel mirino anche Inter e Juventus : nuovi club nella bufera - più di 10 squadre a rischio ‘sanzioni’ - penalizzazioni o retrocessioni [DETTAGLI] : E’ un’estate caldissima per il calcio italiano, in particolar modo tra sentenze, accuse e problemi finanziari sono diverse le squadre a rischio, i ricorsi potrebbero anche portare al rinvio per qualche giorno dei campionati, previsti ripescaggi e riammissioni in tutte le prime tre categorie. Ma partiamo dalle ultime ore e dalle accuse sul web tra i tifosi e Juventus ed Inter e che riguardano la vendita (o futura vendita) di ...

Seconde squadre - la Serie A in attesa : Uva incontra i sei club Interessati : Juventus, Inter, Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina: sarebbero queste le sei società di Serie A principalmente interessate al progetto Seconde squadre. L'articolo Seconde squadre, la Serie A in attesa: Uva incontra i sei club interessati è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Atalanta - preso Marco Carraro dall’Inter : il club di Suning mantiene però il diritto di recompra : Il club bergamasco ha ufficializzato l’arrivo di Marco Carraro dall’Inter, che mantiene il diritto di recompra sul calciatore L’Atalanta ha comunicato l’acquisizione a titolo definitivo Marco Carraro dall’Inter con la formula del diritto di ricompra. Marco Carraro, centrocampista classe 1998, ha vinto con la Primavera interista lo scudetto 2016-2107 giocando da titolare la finale. Quindi nella stagione ...

Calciomercato Inter : Vrsaljko - Malcom e Carvalho fra gli obiettivi del club (RUMORS) : L'Inter sta cercando, con ogni mezzo a sua disposizione, di rispettare i paletti imposti dall'Uefa con il Fair Play Finanziario. Per farlo, deve essere pareggiato il bilancio entro il 30 di giugno, obiettivo tutt'altro che irraggiungibile. Detto ciò, Luciano Spalletti e Piero Ausilio continuano a fare 'razzie' sul mercato [VIDEO] e l'acquisto di Matteo Politano lo dimostra. Un'affare da 20 milioni complessivi più il cartellino di Odgaard che è ...

YONGHONG LI LASCIA IL MILAN?/ La famiglia Ricketts Interessata al club rossonero : Giornata cruciale per YONGHONGh Li, proprietario del Milan, che entro le 17 deve versare 32 milioni di euro. In caso di insolvenza ci sono Paul Singer e Elliott(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 20:45:00 GMT)

Roma - Nainggolan spiega i motivi dell’addio : “il club ha deciso di vendermi. Inter? Mi ha voluto più di tutti” : Il centrocampista belga ha parlato del suo ormai imminente trasferimento all’Inter, sottolineando come non sia stata una decisione presa da lui, bensì dalla Roma Valigia quasi pronta, tempo di mettere dentro gli ultimi ricordi e poi prendere l’aereo per Milano. Sarà lì che Radja Nainggolan giocherà nei prossimi anni, tre per l’esattezza, dopo aver firmato il nuovo contratto con l’Inter. Spalletti – LaPresse/Massimo ...

Inter - “Premium Sport” : Suning pronto a cedere il club nerazzurro : Suning pronto A cedere- Dopo solo due anni dall’acquisto, il gruppo Suning sarebbe pronto a cedere l’Inter. E’ questa la clamorosa notizia riportata da Paolo Bargiggia ai microfoni di “Premium Sport”. Una notizia che ha del clamoroso. CESSIONE GIA’ ANNUNCIATA Va sottolineato, però, che una simile indiscrezione venne a galla anche in concomitanza con l’addio di […] L'articolo Inter, “Premium ...

I 20 club di maggior valore per Forbes : Juve nella top 10 - Milan davanti all’Inter : Il Manchester United domina la classifica, seguito da Barcellone e Real Madrid, che dal prossimo anno potrebbero superarlo. Juve migliore italiana. L'articolo I 20 club di maggior valore per Forbes: Juve nella top 10, Milan davanti all’Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

