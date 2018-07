Inter | tutto su Vidal per rinforzare il centrocampo

Tutto pronto per la IV° edizione del Cilento International Buskers Festival : Nelle tre piazze del centro storico di Albanella dalle ore 20.00 e fino alle 24.00 si susseguiranno esibizioni di ogni genere: clownerie, musica, giocolerie, acrobazie, danze, spettacoli aerei, folk ...

Calciomercato Inter - succede di tutto : Ausilio prepara due colpi - intanto in arrivo “pazze offerte” : Inter scatenata sul mercato con diverse operazioni che potrebbero andare in porto nelle prossime ore, Piero Ausilio lavora a due colpi in entrata In casa Inter si stanno vivendo ore concitate in chiave Calciomercato. Sia in entrata che in uscita, sono arrivate notizie molto importanti da più fronti, notizie che potrebbero portare a cospicui cambiamenti nella rosa di mister Spalletti. In primis, dalla Spagna, Marca rilancia una bomba non da ...

La Paillotte/ A Cala Fighera si punta tutto sulla cucina Internazionale (4 Ristoranti) : La Paillotte, a Cala Fighera si punta tutto sulla cucina internazionale. Il ristorante gestito da Luca offre diverse e interessanti possibilità grazie anche alla fantasia. (4 Ristoranti)(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 08:20:00 GMT)

Mondiali di scherma - tutto pronto per la rassegna in programma a Wuxi : Eurosport trasmetterà l’Intero evento : Eurosport trasmetterà il meglio della rassegna iridata di scherma a partire da domenica 22 luglio Eurosport, la principale emittente sportiva europea, si prepara a trasmettere il meglio dei Mondiali di scherma di Wuxi 2018. A partire da domenica 22 luglio infatti, tutti gli appassionati della disciplina potranno seguire LIVE su Eurosport 1, Eurosport 2, la piattaforma OTT Eurosport Player e TIMVISION le più belle stoccate degli atleti ...

Tutto può succedere - Intervista esclusiva a Esther Elisha : "Dopo questa esperienza - ho voglia di tornare al cinema!" : L'attrice, che nella serie veste i panni di Feven, si è raccontata in una video intervista a noi di Comingsoon, tra passione per il cinema e progetti futuri.

MotoGp – Iannone duro contro Espargaro : “ha rovinato tutto - dovrebbe Intervenire la direzione gara” : Andrea Iannone punta il dito contro Pol Espargaro: ecco cosa è successo ieri in pista al Sachsenring tra l’italiano della Suzuki e lo spagnolo della Ktm Nona vittoria consecutiva al Sachsenring per Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda ha trionfato al Gp di Germania, lasciandosi alle spalle le Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales. In tanti si saranno domandati cosa è successo ieri in gara ad Andrea Iannone: il campione di ...

Inter : Spalletti - non passo sopra tutto : MILANO, 13 LUG - "Sabatini mi ha definito complessato? Se per complessato intende che non passo sopra quello che non mi va bene, allora sono complessato, come lo è anche lui". L'allenatore dell'Inter, ...

Marco Carta - prima uscita al mare dopo l’Intervento/ “Tutto questo non mi toglierà la vita e neanche l’estate" : Marco Carta, prima uscita al mare dopo l’intervento di ulcera: “Tutto questo non mi toglierà la vita e neanche l’estate", racconta il cantante sardo che si gode la sua terra.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 10:02:00 GMT)

Inter - De Vrij : "Arrivo di CR7 è super. Spareggio Champions? Ho dato tutto" : Cinquantadue giorni dopo l'ultima di campionato torna a parlare Stefan de Vrij. La tempistica è importante, perché proprio nell'ultima giornata, quel Lazio-Inter ha deciso la corsa Champions. Dopo ...

3 Italia blackout rete Internet in tutto il paese/ “Problema tecnico Interno” : migliaia di segnalazioni : 3 Italia down, oggi 10 luglio: internet non funziona. Black out in tutta Italia per l’operatore mobile, disservizi in particolare nel traffico dati e nel contattare il numero del gestore(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 19:52:00 GMT)

Icardi via dall’Inter? Quando mai! Mauro tranquillizza i tifosi : “mi mancava tutto questo” : Mauro Icardi parla della prossima stagione all’Inter spazzando via le voci di mercato che l’avrebbero voluto lontano dalla squadra nerazzurra Icardi è stato protagonista delle voci di mercato dall’apertura della sessione estiva, ma il calciatore dell’Inter pare non avere nessuna intenzione di andare via. Dopo la lunga vacanza concessasi con la famiglia, l’attaccante argentino torna a Milano e rilascia la sua ...

Morata all'Inter?/ Ultime notizie : possibile erede di Icardi se Mauro va a Madrid. Tutto dipende da CR7... : Morata all'Inter? Ultime notizie: Alvaro possibile erede di Icardi se Mauro va a Madrid. Tutto dipende da Cristiano Ronaldo... I possibili intrecci di questo scenario(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 11:40:00 GMT)

Lewis Hamilton - GP Gran Bretagna 2018 : “Ho dato tutto. Alcuni hanno adottato degli stratagemmi Interessanti…” : Arriva un secondo posto per Lewis Hamilton nel GP di Gran Bretagna 2018, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Una gara al cardiopalma nella quale il campione del mondo in carica, partito molto male dalla pole, viene sfilato da Sebastian Vettel (Ferrari) e da Valtteri Bottas (Mercedes). Poi, in ingresso alla curva 3, Lewis e Kimi Raikkonen (giunto terzo) si toccano, portando al testacoda del britannico, costretto a ripartire ...