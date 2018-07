Inter su Di Maria | contatti col procuratore Jorge Mendes RUMORS

Inter : Jorge Mendes avrebbe offerto Angel Di Maria per sostituire Perisic : In casa Inter si continua a lavorare per mettere a disposizione di Luciano Spalletti gli ultimi rinforzi richiesti per arricchire l'organico rispetto allo scorso anno, visto che nella prossima stagione la formazione nerazzurra tornera' a disputare la Champions League dopo sette anni di assenza. Naturalmente, per uscire realmente rinforzata da questa campagna acquisti, la societa' milanese dovra' riuscire a trattenere tutti i big attualmente in ...

Ronaldo conteso da Maria De Filippi e Silvia Toffanin per la prima Intervista tv : Ronaldo è sbarcato da poco in Italia e fra le regine di Mediaset è già iniziato uno scontro. Sembra infatti che Maria De Filippi e Silvia Toffanin si stiano contendendo la prima intervista del calciatore. Nelle ultime settimane è stato al centro di accesi dibattiti, per le trattative con la Juve, poi per lo stipendio a sei zeri, infine per il suo arrivo nel nostro Paese. Di certo Ronaldo è l’uomo del momento e, dopo l’esordio in ...

Manchester United su Perisic - l'Inter pensa a Chiesa e a Di Maria come alternative : Uno dei protagonisti della Croazia Mondiale è stato sicuramente l'esterno dell'Inter, Ivan Perisic. Il giocatore ha messo a segno due reti nella competizione intercontinentale ma, soprattutto, si è messo in luce nella semifinale contro l'Inghilterra. L'esterno nerazzurro è stato eletto 'Man of the match' ed è stato decisivo con la rete del pareggio e l'assist per il gol vittoria di Mario Mandzukic ai tempi supplementari. Prestazioni che non sono ...

Calciomercato Inter - Chiesa o Di Maria se parte Perisic : MILANO - L' Inter si deve guardare dagli assalti del Manchester United a Ivan Perisic : l'esterno croato, ora in procinto di giocarsi il Mondiale con la sua nazionale, è nel mirino di Josè Mourinho ...

Mercato Inter : nella nuova formazione potrebbe esserci Di Maria - contatti avviati (RUMORS) : L'Inter si è dimostrata una delle squadre maggiormente attive nell'attuale sessione di CalcioMercato. I nerazzurri - allenati quest'anno ancora da Luciano Spalletti - hanno chiuso il bilancio in pareggio riuscendo a concretizzare una plusvalenza di circa 50 milioni di euro nonostante siano arrivati ben cinque calciatori a Milano. Tutti i nuovi arrivati sono gia' a disposizione di Luciano Spalletti, che però ha chiesto un ulteriore sforzo a Piero ...

Inter su Di Maria : i nerazzurri studiano la strategia per portarlo a Milano : L'Inter è stata tra le squadre più attive, fino a questo momento, in questa sessione di Calciomercato. La societa' nerazzurra è riuscita nell'impresa di realizzare quasi cinquanta milioni di euro di plusvalenze, chiudendo il bilancio in pareggio entro il 30 giugno senza cedere nessun big. In entrata, invece, sono gia' cinque gli acquisti, che hanno gia' cambiato in parte il volto alla rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Ma non è finita qui ...

L'Inter sempre più argentina : ritorno di fiamma per Di Maria : Voci incrociate in arrivo da Parigi e dal Sudamerica: l'esterno del Psg tentato dall'ipotesi nerazzurra

Angel Di Maria all'Inter/ Ultime notizie - ritorno di fiamma per il Fideo : sfida all'Atletico Madrid : Angel Di Maria all'Inter, ritorno di fiamma per il gioiello del Psg: Ultime notizie, sfida all'Atletico Madrid di Diego Simeone per il Fideo. "Parti vicine" secondo Fox Sports(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 00:45:00 GMT)

Luigi Di Maio ospite de L'Intervista di Maria Latella. LIVE - : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico a Sky TG24: è l'occasione per parlare dei primi provvedimenti realizzati dal nuovo governo e dell'attuale situazione politica