Inps | a luglio pagate oltre 3 milioni di quattordicesime

Pensioni - dall'Inps super assegni : dopo Luglio anche a Settembre : I pagamenti della 14esima mensilità di pensione avvenuti a Luglio ammontano ad oltre 3 milioni e 280mila euro, e a Settembre ne saranno corrisposti ulteriori 48mila euro. La somma...

Tfr in busta paga : stop da luglio 2018/ Inps - “Governo non ha prorogato” : ecco cosa cambia : Tfr in busta paga: lo stop dal 1 luglio 2018. La circolare Inps spiega il perchè: il Governo non ha prorogato la misura introdotta da Renzi, ecco ora cosa cambia per l'erogazione(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 16:53:00 GMT)

Concorso Inps 2018 - 967 funzionari/ Ultime notizie - pubblicata oggi 3 luglio 2018 la data delle prove : Concorso Inps 2018, 967 funzionari (consulenti di protezione sociale): pubblicata oggi, martedì 3 luglio 2018, la data delle prove, le Ultime notizie.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 10:27:00 GMT)

Inps - quattordicesima 2018 per 3 - 5 milioni di pensionati : fino a 665 euro in più a luglio : L’Inps ha comunicato importi e data di erogazione per la quattordicesima mensilita' delle Pensioni. Il messaggio, pubblicato sul sito [VIDEO] dell’Istituto, riporta che il prossimo 2 luglio saranno erogate le somme aggiuntive spettanti a 3,5 milioni di pensionati e che variano da un minimo di 336 euro fino ad un massimo di 665 euro, in funzione del reddito annuo del pensionato e degli anni di contribuzione. Mentre impazza il dibattito sui tagli ...

Inps - il 2 luglio la quattordicesima per pensionati a basso reddito : Ottime notizie per una platea di circa tre milioni e mezzo di quiescenti a basso reddito [VIDEO]. Il 2 luglio 2018 arrivera' infatti la quattordicesima per molti pensionati che hanno un reddito entro i 9.894,69 o sotto i 13.192,92 euro. È quanto diffuso attraverso il messaggio n.2389 dell'Inps che rivela i nuovi parametri per percepire la quota aggiuntiva in base al reddito del pensionato e agli anni di anzianita' contributiva. La quota ...

Pensioni - a luglio la quattordicesima : un messaggio dell'Inps stabilisce importi e data : Anche quest’anno, a luglio sara' erogata la quattordicesima mensilita' per circa 3 milioni e mezzo di pensionati. La conferma viene dal messaggio numero 2389 dell'Inps, pubblicato sul sito dello stesso Istituto in data 13 giugno 2017, nel quale vengono comunicati i requisiti per il riconoscimento della somma aggiuntiva per l’anno 2018, gli importi spettanti, a seconda della fascia di reddito e degli anni di contribuzione, oltre che della data di ...