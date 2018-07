Indonesia | 15enne stuprata 8 volte dal fratello | condannata al carcere per aver abortito

fanpage

: RT @anis_epis: #Indonesia Stuprata dal fratello, una ragazza 15enne finisce in carcere per aver abortito. #abortion #HumanRights https://… - lovatigiuliano : RT @anis_epis: #Indonesia Stuprata dal fratello, una ragazza 15enne finisce in carcere per aver abortito. #abortion #HumanRights https://… - anis_epis : #Indonesia Stuprata dal fratello, una ragazza 15enne finisce in carcere per aver abortito. #abortion #HumanRights -

(Di domenica 22 luglio 2018) Una ragazza di 15 anni è stata arrestata dopo, in. La ragazzina era stata vittima dello stupro del, che da settembre l'ha violentata ben otto. Lahaquando era al sesto mese di gravidanza ed è stataa sei mesi di reclusione. Condanna di due anni per ilEra stata violentata dale ha deciso di abortire. Una scelta che a unana è costata cara: la ragazza è stata infattia sei mesi di reclusione perdeciso di abortire. Per il, di 18 anni, arriva una pena da scontare di due anni, secondo quanto reso noto da Singgih Hermawan, vice capo della polizia di Batanghari, nella provincia di Jambi. Ilè stato condannato perfatto sesso con una minore. L’accusa aveva formulato richieste persino più pesanti nei confronti della ragazzina, per cui era stata chiesta una pena di un anno. Per ilerano stati invece chiesti sette anni.