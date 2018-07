Trump replica a polemiche - 'con Putin un grande Incontro ' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Incontro con psichiatra difesa per Igor : ANSA, - BOLOGNA, 22 LUG - Due giorni a colloquio con ' Igor il russo': mercoledì e giovedì scorso in carcere a Saragozza, dove è detenuto da metà dicembre, Norbert Feher ha incontrato lo psichiatra ...

Pd soddisfatto da Incontro tra sindaci e Saccardi : «Mantenuta chirurgia e posti letto» : In tale circostanza, gli amministratori hanno ribadito ancora una volta l'importanza del presidio ospedaliero per l'intera zona e la necessità di dare seguito ad un'azione politica volta alla tutela ...

Kosovo : media - nuovo Incontro presidenti a inizio settembre

Tributo Tosap - fissato Incontro in Prefettura : A seguito dell'esposto notificato dalle Associazione Il Pungolo per Catanzaro, i Quartieri e Upac , Unione Professionisti Amministratori Condomini, all'Anac e al Prefetto, con riferimento al Tributo /...

Inter - ecco com'è andato l' Incontro in Cina con Suning : ... in Cina , e il consueto punto stagionale si è chiuso molto positivamente secondo la Gazzetta dello Sport . Il gruppo di Zhang Jindong, che ha appena firmato un accordo con Alibaba e Goldman Sachs che ...

Ferento - domenica 22 luglio un Incontro dedicato a D'Annunzio : Per tutte le informazioni in merito agli spettacoli contattare il 335 474640. Per informazioni riguardanti la biglietteria contattare invece il 328 7750233. Info e aggiornamenti su www.teatro Ferento .

La voce della Politica Ilva - Parole ministro Di Maio pesano come un macigno - urge nuovo Incontro : "Siamo ad un punto di non ritorno: i lavoratori dell'Ilva, dell'indotto e i cittadini non possono pagare un prezzo così alto in termini di occupazione e di ambientalizzazione". Lo dichiara il ...