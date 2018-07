Incidente in via Nino Bixio SIRENE DI NOTTE

George Clooney - sta male dopo l'Incidente?/ L'attore zoppica e si fa aiutare ma è in via di guarigione : George Clooney, sta male dopo l'incidente? L'attore fatica a camminare, ma la moglie Amal è pronta ad aiutarlo come mostrano le immagini della rivista Diva e Donna(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 22:30:00 GMT)

Viabilità Roma : Bloccata A1 per Incidente - traffico intenso su tratto urbano A24 e A91 : Roma – traffico bloccato, con code di 3 km in aumento, sulla A1 Roma-Napoli da San Cesareo a Carchitti per un grave incidente. Al momento è chiuso il bivio Diramazione Roma sud/A1 Milano-Napoli provenendo dal Grande Raccordo Anulare verso Firenze. Sul Grande Raccordo Anulare, code in esterna da Prenestina a Nomentana e più avanti code a tratti da Casalotti alla Roma-Fiumicino; in interna rallentamenti da Labaro alla Nomentana e proseguendo ...

Chiavazza : Incidente in via Gamba - uno dei conducenti scrive la sua versione : Spettabile redazione, Sono il conducente del Fiat Doblò che da lunedì legge sul vostro sito e su vari giornali notizie che con la realtà non hanno a che vedere. In riferimento all'articolo dell'...

Castellammare - Incidente via Acton - chiesa di San Gioacchino gremita per l'ultimo saluto a Nicola De Martino : Castellammare - Incidente via Acton, chiesa di San Gioacchino gremita per l'ultimo saluto a Nicola Gli ultimi articoli di Cronaca Gragnano - Esce dal coma il 17enne coinvolto nell'Incidente venerdì ...

MotoGp Ducati - Miller : «L'Incidente al via? Tutta colpa di Espargaró» : TORINO - Per Jack Miller in Germania è stata una gara compromessa fin dalla partenza. L'australiano è stato coinvolto nel contatto tra le due Suzuki e Pol Espargaró che gli ha impedito di poter ...

In moto col fidanzato - poi l'Incidente : Silvia è morta dopo 4 giorni di agonia : Per il funerale niente fiori, ma offerte per progetti di solidarietà e volontariato in nome di Silvia Persi. È ciò che chiedono i familiari della ragazza di 27 anni morta giovedì 12 luglio. La giovane era...

Castellammare - Incidente via Acton - gravissime le condizioni di due giovani : lottano tra la vita e la morte : Castellammare - Violento impatto durante la notte in via Acton, in ospedale 4 feriti gravi Gli ultimi articoli di Cronaca Gragnano - Tre cani morti, ipotesi avvelenamento Meta - Il WWF può restare ...

George Clooney ferito in un Incidente in Sardegna mentre viaggia in scooter : Solo due giorni fa, la star hollywoodiana era di nuovo finita alla ribalta della cronaca perchè - senza chiedere aiuto - si era rimboccato le maniche e si era messo a spazzare sul set dopo che le ...

Dramma in viaggio di nozze : Incidente lungo la teleferica : lo sposo muore - lei è gravissima : Drammatica luna di miele in Honduras per una coppia di giovani sposi israeliani. I due si sarebbero scontrati lanciandosi lungo il cavo di una teleferica, dotati solo di ganci. Lui, 24 anni, è morto; lei, 27 anni, è gravissima in ospedale.Continua a leggere

Viabilità : GRA bloccato per Incidente sulla Roma-Fiumicino : VIABILITA’, ASTRAL INFOMOBILITA’: TRAFFICO CONGESTIONATO SUL GRA PER incidente E sulla Roma-Fiumicino Traffico congestionato. Sul Grande Raccordo Anulare circolazione sostenuta sull’intero anello. In carreggiata interna ci sono code dalla Casilina alla Roma-Fiumicino per traffico intenso e più avanti dalla Portuense a Boccea per incidente. Code anche in esterna, in questo caso a tratti, dalla Cassia bis alla Tiburtina. Sul tratto urbano della ...

Incidente in via Risorgimento a Modica : L'Incidente è avvenuto oggi pomeriggio nella trafficatissima via Risorgimento. Un ragazzo di 15 anni è stato trasportato in ospedale

Roma : Incidente mortale su via Salaria - Comune intervenga per ciclabili : Roma: altro ciclista morto su strade Romane Roma – Di seguito il comunicato dell’Associazione Due Ruote d’Italia onlus. “Un altro ciclista è morto sulle strade Romane. Ancora con troppe poche piste ciclabili e con quelle poche che abbiamo che sono ridotte ad una jungla sempre più impraticabile. Ieri moltissimi ciclisti sono venuti al nostro stand presente a Ponte Milvio a lamentarsi del pessimo stato in cui versa la ...

Quarto. Domenico Ligniti morto in un Incidente in via Pietra Bianca : E’ morto Domenico Ligniti. L’uomo di 50 anni era rimasto ferito in modo grave in un incidente a via Pietra

Austria : Incidente ferroviario - 26 i feriti - 3 gravi : Un treno ha deragliato in Austria, e due vagoni si sono capovolti. All'interno diversi passeggeri sono rimasti feriti. Nel convoglio erano presenti anche molti scolari. È accaduto nei pressi di ...