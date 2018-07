Incidente frontale sulla Statale | muore una giovane mamma

Incidente frontale in moto : uomo muore sul colpo : Incidente mortale a Piossasco nel Torinese. A perdere la vita un uomo di 58 anni di Grugliasco: l'uomo era a bordo di una moto che per motivi ancora da accertare si è scontrata frontalmente contro un furgoncino...

MESTRE - GRAVE Incidente SULLA ROMEA : UN MORTO/ Ultime notizie - frontale sulla Salandra-Ferrandina : il bilancio : MESTRE, INCIDENTE gravissimo sulla ROMEA, Ultime notizie, un MORTO e 10 feriti gravi: tir piomba su tre auto. E' accaduto meno di un'ora all'altezza di una rotonda(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 13:59:00 GMT)

Pavia - Incidente frontale tra moto : morto uno dei feriti. Gli altri gravi : Pavia, 10 giugno 2018 - E' morto nella notte uno dei due motociclisti coinvolti nell'incidente di ieri sera al Canarazz o. C.M., 40enne di Travacò Siccomario, era in sella alla sua Kawasaki. Era stato ...

Incidente frontale tra due auto - il cuoco Alessandro morto a 37 anni : Scontro frontale tra due autovetture: muore un cuoco brindisino, ferita pure una seconda persona. E? accaduto l?altra notte a Piombino, in provincia di Livorno, a perdere la vita un...

Incidente stradale frontale - Gualdo Tadino - tre morti - persona carbonizzata : Incidente stradale frontale, Gualdo Tadino, tre morti, persona carbonizzata Tre persone sono morte nel violento impatto avvenuto lungo la 'nuova' strada statale 3 Flaminia, fra Gualdo Tadino e Fossato ...

Incidente a Torre de’ Busi/ Muore 25enne motociclista dopo frontale con auto : tragedia nel lecchese : Incidente a Torre de’ Busi, Muore 25enne motociclista dopo frontale con auto: tragedia nel lecchese. E' accaduto questa mattina presto, attorno alle ore 07:30(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 10:50:00 GMT)

Incidente A14 : morto 31enne di San Giuliano Milanese/ Scontro frontale : in precedenza era stato tamponato : Incidente sull’A14: muore 31enne, era uscito illeso da un precedente Scontro, cofano apertosi all’improvviso. Destino davvero beffardo per questo ragazzo di San Giuliano Milanese(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 18:07:00 GMT)

Incidente IN A14 : MORTO 31ENNE DI SAN GIULIANO MILANESE/ Scontro frontale : ferito conducente dell'altra auto : INCIDENTE sull’A14: muore 31ENNE, era uscito illeso da un precedente Scontro, cofano apertosi all’improvviso. Destino davvero beffardo per questo ragazzo di San GIULIANO MILANESE(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 16:46:00 GMT)

Incidente stradale a Perugia - frontale tra auto in Strada dei Loggi : Incidente Stradale a Perugia, frontale tra auto in Strada dei Loggi Perugia Incidente Stradale a Perugia. E' accaduto intorno alle 19,30, nella Strada dei Loggi a Ponte San Giovanni. Due auto per ...