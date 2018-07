Incendio alle pendici della collina che sovrasta Fasano

VIDEO - Incendio alla periferia di Foggia - bruciano decine di ecoballe : le immagini : Attendere un istante: stiamo caricando il VIDEO... L'Incendio delle ecoballe di rifiuti a Foggia Approfondimenti Vasto Incendio a Foggia: brucia 'discarica abusiva' in una parallela di via del Mare ...

Vasto Incendio a Foggia : brucia 'discarica abusiva' in una parallela di via del Mare : Approfondimenti VIDEO - incendio alla periferia di Foggia, bruciano decine di ecoballe: le immagini 21 luglio 2018 Un incendio di vaste proporzioni, segnalato da numerosi cittadini a FoggiaToday, si è ...

Appiccò Incendio per 'pulire' i pascoli : arrestato allevatore - : Dopo un'indagine durata circa un anno, S.B., 70 anni, allevatore cuneese di Chiusa di Pesio, è stato rinviato a giudizio per aver causato un incendio il 23 agosto 2017 lungo la provinciale per Pianfei,...

Rinviato a giudizio un allevatore di Chiusa per il grande Incendio ai Marenchi la scorsa estate : Riceviamo dal Gruppo Carabinieri Forestale Cuneo e pubblichiamo: "Si rende noto l'esito di un'articolata indagine di polizia giudiziaria che si è recentemente conclusa con il rinvio a giudizio del Gip ...

California - il caldo e il fumo ostacolano il contenimento dell’Incendio vicino allo Yosemite National Park : 50 km² inceneriti e scarsa qualità dell’aria [GALLERY] : 1/20 ...

Varese : Incendio a Sesto Calende - decine di rotoballe in fiamme : Un incendio è divampato nelle scorse ore in un’azienda agricola di Sesto Calende, in provincia di Varese: in fiamme una sessantina di rotoballe che hanno preso fuoco per cause ancora da accertare. I vigili del fuoco sono intervenuti con 20 uomini, 3 autopompe, 2 autobotti e un fuoristrada attrezzato con un modulo antincendio. L’incendio è stato domato. Ancora in corso le operazioni di bonifica. L'articolo Varese: incendio a Sesto ...

Incendio nel Sassarese - allerta in Sardegna/ Ultime notizie video : case minacciate dalle fiamme : Incendio nel Sassarese, allerta in Sardegna: Ultime notizie e video. case minacciate dalle fiamme, diverse squadre al lavoro per spegnere il rogo. Gli aggiornamenti

Firenze - Incendio in galleria negozi della stazione : nessun ferito : Il rogo divampato nella notte subito spento dai vigili del fuoco. Problemi per il fumo arrivato fino al piano terra, regolare la circolazione dei treni

Galles - a 10 anni scrive ai vigili del fuoco che salvano la sua casa dall’Incendio : “Fate un lavoro stupefacente” : Galles, a 10 anni scrive ai vigili del fuoco che salvano la sua casa dall’incendio: “Fate un lavoro stupefacente” Attraverso i social network la piccola Kelcea ha fatto arrivare ai pompieri che hanno operato nella Valle del Rheidol il suo speciale grazie Continua a leggere L'articolo Galles, a 10 anni scrive ai vigili del fuoco che salvano la sua casa dall’incendio: “Fate un lavoro stupefacente” proviene da ...

Allarme Incendio alle porte di Roma : Sterpaglie, piccoli fusti e macchia mediterranea a fuoco nella Valle del Baccano a Campagnano, alle porte della capitale. Un maxi incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, a dare l'Allarme ...

Balle di rifiuti a fuoco : maxi Incendio in un'azienda nel Napoletano : Balle di rifiuti andate in fumo. Un incendio di vaste proporzioni. Una domenica terribile quella trascorsa a San Vitaliano, comune a nord-est di Napoli. Le fiamme hanno divorato le ecoBalle stoccate nei capannoni di un"azienda che si occupa di trattamento dei rifiuti, la Ambiente Spa. Una coltre densa di fumo nero si è alzata intorno alle 14,30. Il fuoco è stato domato soltanto in serata, ma dei focolai risultano ancora accesi. Ci vorranno ...

Incendio in deposito ecoballe nel Napoletano. Di Maio : 'Ennesimo rogo tossico - basta scuse' : 'Anche oggi la mia gente è costretta a chiudere le finestre per l'Ennesimo rogo tossico nella Terra De Fuochi. Questa volta è andato in fiamme un deposito di plastica'. Lo scrive sulla sua pagina ...

NAPOLI - Incendio IN DEPOSITO ECOBALLE A SAN VITALIANO/ Ultime notizie video : rischio diossina - attivato il Noe : NAPOLI, INCENDIO in DEPOSITO ECOBALLE: ministro Costa attiva carabinieri del Noe. Ultime notizie video: colonna di fumo alta fino a 30 metri. Circa 50 vigili del fuoco impegnati

Incendio in deposito di ecoballe nel Napoletano. Legambiente : 'Troppi episodi sospetti' : Chi ha interesse a mettere in ginocchio un sistema che, grazie alla raccolta differenziata, sta provando a valorizzare ed incrementare l'economia circolare? Dopo gli incendi che hanno colpito aziende ...