Incendi nel Palermitano | vigili del fuoco intossicati in ospedale

Incendi Cagliari : paura nella notte a San Priamo - evacuate abitazioni : paura nella notte a San Priamo frazione di San Vito (Cagliari) per un vasto Incendio di macchia mediterranea e vegetazione che dalla serata di ieri ha minacciato le abitazioni costringendo i Vigili del Fuoco ad evacuare i residenti. I pompieri sono intervenuti con varie squadre e automezzi inviate sul posto dalla Sala Operativa del 115, tempestato da telefonate di residenti e turisti. Sul posto è stato istituito un Posto di Comando Avanzato per ...

Incendi - bruciò 550 ettari di boschi nel messinese : arrestato : Incendio boschivo doloso aggravato e disastro ambientale aggravato sono i reati contestate a un uomo arrestato dai carabinieri del Comando di provinciale di Messina con l’accusa di aver appiccato un Incendio che ha distrutto 550 ettari di boschi. Il rogo risale al 9 luglio dell’anno scorso: sviluppatosi nella zona compresa tra i torrenti San Michele e Annunziata di Messina, a causa del forte vento e dalle alte temperature si era ...

Incendi USA - 181 km² di terra inceneriti nell’Oregon : evacuazioni - un morto [GALLERY] : 1/10 ...

Emergenza Incendi - anche nell'Artico : 23.30 Oltre 60 boschi in fiamme e 4 cittadine evacuate in Svezia che chiede aiuto ai partner Ue. Roghi anche in Norvegia, Finlandia, Russia, Alaska, Groenlandia e Canada: luoghi inaspettati per tale fenomeno. Undici roghi hanno colpito aree sopra il Circolo Polare Artico. Lo segnala il sistema europeo di osservazione Satelliare Copernicus. Causa: le alte temperature di questa estate. Il pericolo di roghi è estremo nell'Europa del Centro-Nord ...

Morto annegato nell'Adda - Incendio in ditta e facciata caduta OGGI IN PILLOLE : Un 28enne Morto annegato nell'Adda, un incendio nella notte in una ditta di Pozzo d'Adda e la facciata dell'Unes caduta a Cassina. Le notizie più importanti di OGGI. Morto annegato nell'Adda Fatale il ...

Emergenza Incendi in Svezia - roghi anche nell'Artico : Emergenza incendi in Svezia a causa delle alte temperature di questa estate, mentre roghi vengono segnalati anche in altri paesi del Nord del mondo, come Norvegia, Finlandia, Russia, Groenlandia, Alaska e Canada. Undici di questi incendi hanno colpito aree sopra il Circolo Polare Artico. Lo segnala il sistema europeo di osservazione ...

Incendio all'isola ecologica di Firmo - il Sindaco : 'Piena fiducia nella Magistratura' : Firmo , Cosenza, " La comunità di Firmo, con a capo il Sindaco Gennarino Russo, non ci sta e condanna con estrema forza il vile atto che ha visto in fiamme l'isola ecologica comunale. I fatti ...

Incendio Pozzo - è il secondo in poche settimane nella stessa ditta : Incendio Pozzo. Il rogo di questa notte è il secondo che coinvolge la stessa azienda nel giro di poche settimane. Incendio Pozzo alla Ossidazione Anodica Srl Non è l'Alc, come erroneamente comunicato, ...

Incendi - brucia un bosco nell’Agrigentino : Canadair in azione : brucia il bosco tra contrada Mosella e la rotonda San Pietro, in provincia di Agrigento. La strada statale 640 è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Quattro squadre dei vigili del fuoco sono già all’opera per cercare di circoscrivere le fiamme. In azione anche diversi Canadair. L'articolo Incendi, brucia un bosco nell’Agrigentino: Canadair in azione sembra essere il primo su Meteo Web.

Caldo - allerta Incendi in Sardegna : domani codice arancione nel Cagliaritano : Nel Cagliaritano per l’intera giornata di domani resta il codice arancione della Protezione civile regionale per l’elevato pericolo incendi. Le temperature diurne continuano a superare i 30 gradi e il rischio di roghi risulta accentuato dall’arrivo di venti da ovest e nord-ovest attorno ai 30 Km/h. Anche domani, quindi, l’apparato antincendi è mobilitato nel Cagliaritano per affrontare tempestivamente possibili fiamme, ...

Incendi Sardegna - sette roghi nell’Isola : due domati con elicotteri : sette gli Incendi di oggi in Sardegna che hanno richiesto in due casi l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale, coordinati dal Corpo forestale. Fiamme nel Sassarese, in località La Pedraia, in agro di Sassari ma nessun pericolo per il centro abitato di Palmadula grazie agli sforzi delle forze in campo. L’Incendio, in via di definitivo spegnimento, ha percorso circa 40 ettari di seminativo e un ettaro e mezzo di macchia ...

Incendi - 40 ettari in fumo nel Sassarese : salvate le case : Sono quaranta, quasi tutti dedicati al pascolo e uno solo alla macchia mediterranea, gli ettari interessati dall’Incendio che questo pomeriggio poco prima delle 15 e’ divampato nelle campagne di “Canaglia-La Pedraia”, localita’ rurale nella Nurra di Sassari, tra Palmadula e l’Argentiera. Sul posto operano gli uomini del Corpo forestale, di Forestas, vigili del fuoco e barracelli. Oltre alle squadre di terra, ...

Incendio nel Sassarese - allerta in Sardegna/ Ultime notizie video : case minacciate dalle fiamme : Incendio nel Sassarese, allerta in Sardegna: Ultime notizie e video. case minacciate dalle fiamme, diverse squadre al lavoro per spegnere il rogo. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 18:49:00 GMT)

Incendi Sardegna - vasto rogo nel Sassarese : case minacciate dal fuoco : Un grosso Incendio è divampato nelle campagne tra Palmadula e l’Argentiera, nell’area rurale della Nurra di Sassari. Le fiamme lambiscono alcune abitazioni di campagna nella località La Pietraia. Sul posto stanno intervenendo le squadre dei vigili del fuoco di Porto Torres. Non è possibile al momento sapere quanto sia vasta l’area interessata, né le cause che hanno scatenato il rogo. Ma data la presenza di vento e condizioni ...