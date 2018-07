Incendi Cagliari | paura nella notte a San Priamo | evacuate abitazioni

Caldo - allerta Incendi in Sardegna : domani codice arancione nel Cagliaritano : Nel Cagliaritano per l’intera giornata di domani resta il codice arancione della Protezione civile regionale per l’elevato pericolo incendi. Le temperature diurne continuano a superare i 30 gradi e il rischio di roghi risulta accentuato dall’arrivo di venti da ovest e nord-ovest attorno ai 30 Km/h. Anche domani, quindi, l’apparato antincendi è mobilitato nel Cagliaritano per affrontare tempestivamente possibili fiamme, ...

Incendi - allerta della Protezione Civile Sardegna : roghi a Villacidro e nel Cagliaritano : allerta ‘arancione’ della Protezione Civile della Regione sarda per gli Incendi. La Protezione Civile sarda ha emanato un nuovo bollettino di previsione di pericolo Incendio in Sardegna, che nei prossimi giorni sarà interessata da un caldo record, con picchi fino a 42 °C. Nello specifico per la giornata di domani, venerdì 13 luglio, è prevista un’allerta arancione per pericolosità alta nella zona del Campidano, di parte del ...

Incendi Cagliari : Vigili del Fuoco impegnati con 10 autobotti : I Vigili del Fuoco di Cagliari, dalla sala operativa del 115 questo pomeriggio sono impegnati in diversi Incendi alla vegetazione sviluppatisi in diverse località dell’hinterland del capoluogo. In particolare i pompieri sono in azione a Selargius vicino al cimitero, fino alla Strada statale 554, dietro un mobilificio, dove l’Incendio ha interessato una rivendita di legname. Attivi anche a Quartucciu dove le fiamme hanno coinvolto una ...