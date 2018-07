In scena ' I ragazzi del massacro'

IL VOLO : UNA NOTTE MAGICA - TRIBUTO AI TRE TENORI/ I retro scena : "Noi - tre ragazzi come tanti" (Replica) : Una NOTTE MAGICA – TRIBUTO ai tre TENORI , ecco le anticipazioni dell'evento musicale in replica su Canale 5: Il VOLO "torna" con il concerto da Firenze, i dettagli.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 21:32:00 GMT)

Thailandia - clamoroso retroscena dopo il recupero dei dodici ragazzi : guasto alle pompe di salvataggio : Il giorno successivo alla liberazione della squadra di giovani ragazzi e del suo allenatore dalla grotta di Tham Luang, il Guardian svela un clamoroso retroscena Le pompe impiegate per asciugare la grotta di Tham Luang si sono rotte poco dopo il salvataggio dei 12 ragazzi e il loro allenatore, mettendo in pericolo i soccorritori che erano ancora a lavoro nei cunicoli. Lo racconta oggi il Guardian, citando il racconto di tre sub ...