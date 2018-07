In Perù scoperto un giacimento di litio | è il più grande al mondo

Perù : scoperto giacimento di litio - forse il maggiore del mondo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Il Perù ha scoperto una nuova attrazione turistica ma la sta rovinando : Il bellissimo "monte arcobaleno" è emerso dopo lo scioglimento della neve, ma sta attirando un tipo di turismo poco responsabile The post Il Perù ha scoperto una nuova attrazione turistica ma la sta rovinando appeared first on Il Post.