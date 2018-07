In arrivo l’Eclissi di Luna più lunga del secolo | il satellite diventerà rosso sangue | la

meteoweb.eu

(Di domenica 22 luglio 2018) Venerdì 27 luglio 2018, con ben 103 minuti di totalità, si potrà assistere altotale dipiùdel: l’evento astronomico si verifica quando Sole, Terra esi trovano perfettamente allineati, mentre la durata dipende dalla distanza reciproca Terra-. Durante l’eclissi di fine luglio il nostrosi troverà in prossimità dell’apogeo, cioè alla massima distanza dalla Terra, poco oltre 400mila km: in questo tratto dell’orbita lasi muoverà più lentamente rispetto a quando si trova in altri punti della sua traiettoria, alndo i tempi di passaggio nel cono d’ombra terrestre. Nuvole permettendo, dall’Italia il fenomeno sarà visibile quasi nella sua interezza: lasorgerà poco prima delle 21 ora locale, già in fase di penombra, mentre la fase di totalità si verificherà tra le 21:30 e le 23:13. Il culmine dell’evento è previsto alle ...