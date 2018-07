Ilva | Di Maio prepara il pasticcio di Stato

Ilva - Di Maio : "Verifiche su bando - in ballo 14 mila persone" : "Il Governo precedente ha avuto cinque anni per affrontare il tema dell'Ilva e lo ha lasciato in queste condizioni, con un bando pieno di criticità e con una scadenza in tempi brevi. Qui dobbiamo ... : "Il Governo precedente ha avuto cinque anni per affrontare il tema dell'e lo ha lasciato in queste condizioni, con unpieno di criticità e con una scadenza in tempi brevi. Qui dobbiamo ...

Ilva - Di Maio : “Dobbiamo decidere futuro di 14mila persone - avviate procedure per verificare che bando sia in regola” : Dopo le rilevazione dell’Anac sulle criticità della gara vinta da Arcelor Mittal, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, che alla Camera aveva parlato di un “pasticcio commesso dallo Stato”, torna a parlare di Ilva dalla Sicilia e critica il precedente governo, precisando che sta avviando “una procedura interna per le verifiche” relative al bando, perché c’è in ballo “il futuro di ... : Dopo le rilevazione dell’Anac sulle criticità della gara vinta da Arcelor Mittal, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di, che alla Camera aveva parlato di un “pasticcio commesso dallo Stato”, torna a parlare didalla Sicilia e critica il precedente governo, precisando che sta avviando “una procedura interna per le verifiche” relative al, perché c’è in ballo “ildi ...

Elisabetta Gardini contro Luigi Di Maio : 'M5s a Bruxelles ha sempre voluto la chiusura dell'Ilva' : Elisabetta Gardini smaschera Luigi Di Maio. Che ora cerca di mediare mentre i suoi, al Parlamento europeo fanno l'opposto. La questione è l' Ilva : 'chiusura subito, senza se e senza ma. Di Maio, ... smascheraDi. Che ora cerca di mediare mentre i suoi, al Parlamento europeo fanno l'opposto. La questione è l' Ilva : 'subito, senza se e senza ma. Di, ...