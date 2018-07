Il video trailer di Roswell | New Mexico divide il pubblico | il reboot coi nuovi Liz e Max

Svelato il trailer di The Flash 5 - anticipazioni dal Comic-Con 2018 : tra dark Nora e numerosi morti (video) : Al Comic-Con 2018 è stato Svelato l'atteso trailer di The Flash 5. Cosa nasconde Nora, figlia di Barry e Iris dal futuro? La ragazza, apparsa alcune volte durante la quarta stagione, ha annunciato di aver commesso "un grandissimo errore" che potrebbe avere, ora, devastanti conseguenze nelle vite di Barry e i suoi amici. E non è tutto. Dal panel delle serie DC, sono emerse diverse anticipazioni sulla prossima stagione, che non preannunciano ...

Nel primo trailer de I Medici – Lorenzo Il Magnifico il nuovo protagonista Daniel Sharman (video) : "In ogni momento della mia vita ho cercato di fare la cosa giusta, perché del doman non v'è certezza": il primo trailer de I Medici - Lorenzo Il Magnifico, seconda stagione della serie che ha debuttato su Rai1 e nel mondo nel 2016, si apre così, con la voce fuori campo del protagonista che recita la sua celebre Canzona di Bacco (Il Trionfo di Bacco e Arianna), il canto carnascialesco da lui composto. Il nuovo volto del sequel de I Medici si ...

Queen e Freddie Mercury - “Bohemian Rhapsody” - il biopic/ video - dal 29 novembre al cinema : ecco il trailer : Queen e Freddie Mercury, “Bohemian Rhapsody”, è il film in uscita in autunno in Italia, ecco la data e il trailer ufficiale del biopic musicale(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 19:51:00 GMT)

Il primo trailer di Stranger Things 3 svela la data di uscita su Netflix? Qualcosa è in arrivo a Hawkins (video) : A sorpresa, Netflix ha rilasciato il primo trailer di Stranger Things 3. Si tratta di un teaser che non anticipa nulla, se non mostrano due dei personaggi della prossima stagione. Si tratta di Steve Harrington, diventato uno tra i protagonisti più amati, e la new entry, Robin, interpretata da Maya Hawke (figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman, vista nella miniserie Piccole Donne). Usando uno stile tipicamente anni Ottanta, la serie di punta del ...

Max Greenfield di New Girl e Beth Behrs di 2 Broke Girls nella nuova serie The Neighborhood (video trailer) : Sono Max Greenfield di New Girl e Beth Behrs di 2 Broke Girls i nuovi protagonisti di The Neighborhood. Nuovi perché la serie, voluta da CBS, ha subito un recast poco dopo l'ordine di realizzare un episodio pilota. L'emittente ha arruolato i veterinari delle sitcom di grande successo New Girl e 2 Broke Girls, entrambe ormai concluse, per sostituire i protagonisti originali Josh Lawson e Dream Walker il mese scorso, poco dopo aver ordinato il ...

Svelato il trailer di Rocco Schiavone 2 (video) - Marco Giallini torna su Rai2 con i titoli dei nuovi episodi : nuovi orribili omicidi, la solita atmosfera dark e il malumore del vicequestore romano di Aosta: il trailer di Rocco Schiavone 2 anticipa in parte ciò che vedremo nella nuova stagione. Marco Giallini torna a ricoprire il ruolo del burbero protagonista basato sui romanzi di Antonio Manzini. L'annuncio della seconda stagione era già stato dato quasi due anni fa, al termine della messa in onda del primo ciclo di episodi. Le riprese sono poi ...

Foto e trailer di Orange Is The New Black 6 (video) - Netflix svela la nuova vita delle protagoniste : dov’è Alex? : Netflix ha svelato Foto e trailer di Orange Is The New Black 6. L'iconica serie originale torna sulla piattaforma di streaming con la sesta stagione dal 27 luglio. Tredici nuovi episodi che racconteranno la nuova vita delle nostre protagoniste. Le signore di Litchfield sono tornate, e questa volta hanno una volontà di ferro e niente da perdere. Nel carcere di massima sicurezza, le loro amicizie saranno messe alla prova, mentre si formeranno ...

DIE HARD - DURI A MORIRE - CANALE 20/ video trailer - cast - trama e info streaming (7 luglio 2018) : Die HARD - DURI a MORIRE, il film in onda su CANALE 20 oggi, sabato 7 luglio 2018. Nel cast: Bruce Willis e Samuel L. Jackson, alla regia John McTiernan. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 20:38:00 GMT)

Patrick Dempsey invecchiato nel primo video trailer de La Verità sul Caso Harry Quebert - la serie in arrivo in autunno : Al suo primo ruolo importante dopo Grey's Anatomy, Patrick Dempsey veste i panni di un professore di letteratura e romanziere di successo accusato di duplice omicidio nella serie La Verità sul Caso Harry Quebert, adattamento tv dell'omonimo best seller di Joël Dicker del 2012. Diretta dal regista francese Jean-Jacques Annaud (già dietro la macchina da presa per Sette anni in Tibet), la mini-serie in 10 episodi sarà presto distribuita sia ...

Drake ha postato il video trailer del nuovo album “Scorpion” : In uscita venerdì 29 giugno The post Drake ha postato il video trailer del nuovo album “Scorpion” appeared first on News Mtv Italia.

Vediamo un nuovo video gameplay trailer per Death's Gambit : Death's Gambit torna a mostrarsi in un nuovo gameplay trailer, stiamo parlando del nuovo action RPG in 2D realizzato da WhiteRabbit e Adult Swim Games che ha attirato l'attenzione del pubblico per il suo stile molto vicino a quello dei soulslike, riporta Gematsu.Come possiamo vedere dal trailer pubblicato è messo in luce il gameplay e tutti gli elementi che possono ricondurlo allo stile che ha reso tanto celebre i giochi di From Software. Ci ...

Jump Force : disponibile il primo trailer del gameplay con Goku - Rubber e Naruto (video) : 6 Più passa il tempo sempre più notizie ed aggiornamenti provengono dal nuovo titolo videoludico [VIDEO] ispirato ai personaggi della rivista giapponese Shonen Jump: Jump Force. Il gioco è un crossover con protagonisti i personaggi di Dragon Ball, One Piece e Naruto. Durante la recente conferenza di Microsoft svoltasi all'E3, è stato presentato il primissimo trailer legato al videogame di genere picchiaduro prodotto dalla Bandai ...

Il mondo Disney Pixar a mattoncini - ecco il divertente trailer italiano del videogame LEGO : Gli Incredibili - Best Movie : ... da Star Wars al Signore degli Anelli , da Harry Potter a tutto il mondo Marvel , passando per Jurassic World e ora esplorando anche il mondo animato di Disney Pixar. Nel trailer italiano del ...

Dumbo di Tim Burton/ Il teaser trailer video : ecco quando arriverà nelle sale : Dumbo torna al cinema, ecco il teaser trailer del film diretto da Tim Burton: quando arriverà nelle sale? Tutte le informazioni, la sinossi e lo straordinario cast della pellicola.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 17:07:00 GMT)