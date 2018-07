Il sorpasso del Cavallino ora è realtà

Sondaggi - la luna di miele del governo Conte continua : promosso dal 63%. Tra i partiti controsorpasso del M5s sulla Lega : Un indice di gradimento di 69 punti e valutazioni positive dal 63 per cento degli intervistati. Cinquanta giorni dopo la nascita del governo Conte la luna di miele continua, almeno stando ai Sondaggi di Ipsos diffusi dall’agenzia Ansa. L’esecutivo raccoglie il 28 per cento di valutazioni critiche. In particolare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ottiene un giudizio positivo del 60 per cento del campione intervistato e il suo ...

L'altro 'sorpasso' : il numero di arrivi di migranti in Spagna supera quello dell'Italia : L'ondata di sbarchi ha provocato il collasso, dopo che martedì scorso era stato smantellato il centro di assistenza temporanea allestito nel palazzetto dello sport di Tarifa, che dava assistenza a ...

Farmaceutica : sorpasso dell’Italia sullla Germania - ora è prima in Ue per produzione : Italia-Germania 1-0. Il nostro Paese è ora il primo produttore farmaceutico dell’Unione europea. Dopo anni di inseguimento, l’Italia ha superato la Germania con una produzione di 31,2 miliardi di euro contro i 30 dei tedeschi. Un successo dovuto al boom dell’export che oggi sfiora i 25 miliardi. Se ne parla oggi a Roma in occasione dell’Assemblea pubblica di Farmindustria, l’associazione delle industrie ...

VIDEO F1 - Highlights Gran Bretagna 2018 : la gara più bella dell’anno! Show incredibile - vince Vettel con un sorpasso antologico : Sebastian Vettel ha vinto il GP di Gran Bretagna, decima tappa del Mondiale F1. A Silverstone si è corsa una delle gare più belle degli ultimi anni, abbiamo assistito a uno Show incredibile che ha regalato emozioni a non finire. Il tedesco ha trionfato grazie a un sorpasso stellare su Valtteri Bottas a cinque giri dal termine ma il pilota della Ferrari era stato sublime anche al via quando aveva sorpassato uno spento Lewis Hamilton, Campione del ...

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale Piloti e Costruttori : il doppio sorpasso della Ferrari. Gp Austria 2018 : CLASSIFICA FORMULA 1: Mondiale Piloti e Costruttori dopo il Gp Austria 2018 a Zeltweg Spielberg. Vince Max Verstappen, ritiro per le due Mercedes e Sebastian Vettel torna in testa(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 17:38:00 GMT)

F1 - sorpasso pazzesco di Vettel su Hamilton : spallata prepotente del tedesco al britannico [VIDEO] : Il pilota tedesco si prende di prepotenza la posizione su Lewis Hamilton, un sorpasso assurdo del ferrarista Un sorpasso pazzesco, una manovra assurda di Sebastian Vettel che si sbarazza nientemeno di Lewis Hamilton con una manovra da campione. Il driver della Ferrari si prende tutto l’interno e sbatte all’esterno il campione del mondo in carica, spingendolo alle proprie spalle e guadagnando punti importanti in ottica Mondiale. ...

Automobilista perde la pazienza dietro il camion : la clamorosa conseguenza del sorpasso azzardato [VIDEO] : La scena è stata immortalata da un’Automobilista su una trafficata strada dello Zimbabwe, in Africa Non è raro spazientirsi quando si guida in una strada particolarmente trafficata, magari con un mezzo lento e pesante che ci precede, ma non per questo motivo si devono effettuare azioni sconsiderate al volante che potrebbero procurare effetti disastrosi, proprio come accaduto al protagonista del filmato che vi proponiamo. Nel video girato ...

Sondaggio Enrico Mentana : dopo il sorpasso ai danni del M5s - la Lega guadagna ancora. Crollo di Forza Italia : Puntualissimo, come ogni lunedì, ecco il Sondaggio del TgLa7 di Enrico Mentana . Confermato il sorpasso della Lega ai danni del M5s : il Carroccio raggiunge il 29,7% dei consensi, in crescita di mezzo ...

VIDEO F1 - GP Francia 2018 : gli highlights della gara. Rimonta epica di Vettel - Raikkonen fenomenale : che sorpasso su Ricciardo! : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1. Il britannico della Mercedes ha dominato la gara ed è tornato in testa alla classifica generale con 14 punti di vantaggio su Sebastian Vettel: il tedesco della Ferrari ha tamponato Valtteri Bottas al via, poi ha inscenato una grande gara di Rimonta conclusa in quinta piazza. Bella prova di Kimi Raikkonen che ha chiuso in terza posizione. Di seguito il VIDEO con gli ...

LIVE Ginnastica - Giochi del Mediterraneo in DIRETTA : Italia in testa dopo 3 attrezzi! sorpasso sulla Spagna - caccia all'oro : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018, seconda parte del turno di qualificazione per la Ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non ...

Calciomercato Parma - sorpasso per Stulac del Venezia : Parma - Tiene, ovviamente, banco il "caso sms" in casa Parma , ma si procede ugualmente sul mercato. Si lavora ai primi obiettivi: il primo acquisto dell'estate del Parma potrebbe così diventare il ...

F1 - Raikkonen spiega i segreti del Paul Ricard : “ci saranno varie opportunità di sorpasso” : Il pilota della Ferrari ha analizzato le caratteristiche del circuito francese, sottolineando come ci saranno varie opportunità di sorpasso Vettel per difendere il primato, Hamilton per riprenderselo dopo la batosta di Montreal. Il Gp di Francia, che torna 28 anni dopo l’ultima volta al Paul Ricard, si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena, con la solita sfida tra Ferrari e Mercedes pronta a vivere l’ennesimo ...

Sondaggi Elezioni Comunali 2018/ L'analisi del calo M5s - sorpasso Lega : primo partito : Sondaggi Elezioni Comunali 2018: L'analisi del calo M5s nelle città. A livello nazionale è sorpasso Lega: primo partito secondo le ultime rilevazioni. Le notizie sulle intenzioni di voto(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 06:56:00 GMT)

Sondaggi - sorpasso virtuale della Lega : vola al 29 - 2 per cento e supera (di poco) M5s. Pd e Forza Italia in crescita : Il governo avvantaggia la Lega di Matteo Salvini: secondo l’ultimo Sondaggio di Swg per La7 vola al 29,2 per cento e supera (di poco) i pentastellati. Diventando, di fatto, il primo partito del Paese. Con un travaso di voti che lascia poco spazio a dubbi: nell’ultima settimana M5s ha perso 2,5 punti percentuali, mentre il Carroccio ne ha guadagnati 2,2. In crescita Forza Italia, che passa dall’8,6 per cento al 9,2, e il Partito ...