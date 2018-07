Il silenzio della Cgil su Sergio Marchionne

No Tav - due notti di scontri a Chiomonte davanti al cantiere della Torino-Lione. Pd e Fi : “Imbarazzante silenzio del governo” : Due serate di guerriglia in Valle di Susa, attorno al cantiere della Torino-Lione. Il primo atto, venerdì sera: a Chiomonte, durante “l’apericena” del campeggio No Tav, un gruppo di 150 persone si è avvicinato al varco 1 della nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità lanciando razzi e petardi contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con lacrimogeni, ma forte temporale ha poi costretto i manifestanti a lasciare la zona. ...

L'audio in cui Trump ordina di pagare per il silenzio di una modella di Playboy : La registrazione è finita nelle mani dell'Fbi durante la perquisizioni negli uffici dell'avvocato nell'ambito dell'inchiesta sui pagamenti alle donne che minacciavano l'ascesa politica di Trump, ...

Usa - ex legale registrò Donald Trump che discuteva del pagamento del silenzio di una ex modella di Playboy : Quattro mesi fa i suoi uffici erano stati perquisiti dall’Fbi su ordine Robert Mueller, il procuratore speciale che indaga sul Russiagate, Ma l’ex legale personale di Donald Trump, Michael Cohen, fu anche rimborsato dall’inquilino della Casa Bianca per aver pagato Stormy Daniels, la pornostar che ha rivelato di aver avuto un rapporto sessuale con il presidente. Oggi il New York Times svela che Cohen ha registrato segretamente una ...

Fabio Rovazzi rompe il silenzio e parla per la prima volta della fine dell'amicizia con Fedez : Il cantante confessa: "Sarò sempre grato a Federico ma abbiamo in mente delle idee completamente differenti".

Monsanto il Killer silenzioso. Dai semi dell'inganno ai semi della libertà - : La scienza si sta riducendo a un cumulo di informazioni 'delle multinazionali, dalle multinazionali, per le multinazionali'. Senza liberta' e indipendenza non c'e' scienza, ci sono soltanto abili ...

Migranti - Zanotelli : “Nessuno li fermerà. Le magliette rosse? Aiutino a reagire. Il silenzio della Chiesa è imbarazzante” : A indossare “una maglietta rossa per fermare l’emorragia di umanità”, sabato ci sarà anche padre Alex Zanotelli, il noto missionario comboniano che dopo aver vissuto per anni in una delle più grandi baraccopoli dell’Africa ora ha scelto di abitare alla “Sanità” a Napoli. L’iniziativa lanciata da don Luigi Ciotti, dal giornalista Francesco Viviano, dalla presidente dell’Arci Francesca Chiavacci, da quello di Legambiente Stefano Ciafani e da Carla ...

Ingroia ricevuto da Fico : “Ha preso a cuore la questione della mia scorta. Dal ministero dell’Interno - invece - silenzio” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha ricevuto l’ex pm Antonio Ingroia, al quale da alcune settimane è stata revocata la scorta. Lo ha spiegato lo stesso ex procuratore aggiunto di Palermo a margine della presentazione del suo nuovo libro, “Le Trattative”, scritto con il giornalista e scrittore Pietro Orsatti. Alla presentazione, ospitata dall’hotel Nazionale a Roma, sono intervenuti anche Antonio Padellaro e Vauro Senesi. ...

Stadio della Roma - il silenzio di Alfonso Bonafede su Luca Lanzalone : cosa non sa più spiegare : Da quando il grillino Alfonso Bonafede è balzato alla guida del ministero della Giustizia, non è passato giorno che l'avvocato tosco-siciliano non tuonasse contro malaffare e corruzione. Bonafede ...

"Carcere ai corrotti". Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede rompe il silenzio : Carcere per i corrotti. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede rompe un lungo silenzio degli ultimi giorni, dopo lo scoppio dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma.A lui viene infatti imputato il legame fra i 5 Stelle, il Campidoglio e Luca Lanzalone, arrestato dai pm di Roma. Bonafede ha fatto trapelare ieri la sua "forte irritazione" per essere stato presentato come l'uomo che costrinse la Raggi ad accettare Lanzalone, ha promesso ...

Un anno fa l’incendio della Grenfell Tower : il Regno Unito ricorda in silenzio [GALLERY] : 1/77 LaPresse/Pa Wire ...

Manuel Vallicella dopo tanto silenzio svela la malattia della madre. “Cerco una donna che accetti questa situazione” : A circa due anni di distanza dal suo percorso a ‘Uomini e Donne’ (inizialmente come corteggiatore di Ludovica Valli, poi come tronista ritiratosi senza scegliere), le fan non hanno dimenticato Manuel Vallicella, quel ragazzo veronese dall’animo timido e gentile in contrasto con i tatuaggi da gangster, che conquistò il cuore di molte spettatrici per l’attaccamento alla madre malata. Intervistato da ‘Uomini e ...

Roccat Horde AIMO : silenziosità e comfort i punti di forza - la retroilluminazione non è al livello della concorrenza : Roccat è un produttore tedesco di periferiche da gaming, poco conosciuto alle masse, impegnato in prima persona nel mondo degli eSport con un proprio team di League of Legends che milita nel massimo campionato europeo del titolo, le EU LCS. Nel corso della prima metà dell’anno ha presentato AIMO, il proprio nuovo sistema di illuminazione RGB delle periferiche, integrandolo in una nuova linea di prodotti dedicata ai gamers. La Roccat Horde ...

Arturo - il clan impose il silenzio per salvare un rampollo della camorra : Non è mancato lo zampino della camorra. Intesa come sistema di vita, come codice di comportamento, come tentacoli. Anche nel caso di Arturo, parliamo dello studente ferito in via Foria da quattro ...

Slitta la data della finale di Amici 2018 per una puntata in più? Ipotesi tra silenzio di Maria De Filippi e i 5 senza maglia : La data della finale di Amici 2018 è ancora quella del 2 giugno? Twitter nel caos, al termine della semifinale in onda domenica 27 maggio su Canale 5 per una serie di motivi. Innanzitutto Maria De Filippi non ha ricordato la data della finale, non ha dato appuntamento al pubblico alla finale di Amici 2018 bensì solo alla puntata successiva. Nessuno dei 5 concorrenti semifinalisti, inoltre, è stato eliminato. La finale a 4 potrebbe quindi ...