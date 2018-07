Il ritratto Chi comanda è solo Vi racconto il segreto del successo di

[Il ritratto] Lo strano destino di Marchionne - manager durissimo che ha fatto un capolavoro ed aiutato Elkann a diventare un uomo : C'è uno strano destino nel Dna della Fiat, o FCA come si chiama oggi, che fa sì che i cambi al vertice avvengano sempre in modo traumatico. Sergio Marchionne arrivò a Torino nel 2004 per il rapido ...

Cani sciolti - arriva su Loft il docu-ritratto di Valeria Bruni Tedeschi : “Sono soprattutto un’aspirante innamorata” : E’ nata a Torino, ma è francese d’adozione. Ha vinto quattro David di Donatello e due Nastri d’Argento. Ha recitato per i grandi del cinema, spesso improvvisa, viaggia tra binari non comuni. E’ Valeria Bruni Tedeschi, attrice e regista di cui il cineasta Mimmo Calopresti, insieme al giornalista Alessandro Ferrucci alla scrittura, ci consegna un docu-ritratto per la serie esclusiva ‘Cani sciolti’ su Loft. La ...

Spunta il ritratto di una prostituta nel concorso pittorico "antichi mestieri" : censura e polemiche nel Torinese : A Pomaretto, in val Germanasca, l'artista Maurizio Raissent costretto dal Comune a cancellare il dipinto che con altri avrebbe dovuto "abbellire il paese"