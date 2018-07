Il primo attrito tra Harry e Meghan è a causa di uno smoking

huffingtonpost

(Di domenica 22 luglio 2018) Ilfrapotrebbe essersi creato adi uno. Pare infatti, stando a quanto riporta il DailyMail, che la Duchessa di Sussex avrebbe voluto indossare proprio un completo pantalone per il suo prossimo tour in Australia, paese del Commonwealth, ma che il principe suo marito abbia dato parere negativo chiedendole di "attenersi a un abbigliamento più tradizionale" e rispettoso dell'etichetta.Non è una novità chesia una "ribelle": la duchessa, infatti, ha più volte rotto l'etichetta reale in fatto di abbigliamento. Come quando, in occasione di un recente evento pubblico, la costumista della Regina le aveva chiesto di indossare il cappello come Sua Maestà, ma la Duchessa si è presentata coi capelli sciolti.Pare che da Kensington sia arrivato più volte il monito di "smetterla di vestirsi come una ...