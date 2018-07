Il più grave disastro industriale della storia è ancora in corso

SERGIO MARCHIONNE E' GRAVE IN OSPEDALE/ Come sta ultime notizie - Fca : “Complicanze inattese - non lavorerà più” : Le condizioni di salute di SERGIO MARCHIONNE sono avvolte nel mistero. Come sta realmente? La versione di un'operazione alla spalla sembra non reggere(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 18:30:00 GMT)

Maltempo in Giappone : il bilancio più grave degli ultimi decenni - 112 vittime accertate [GALLERY] : 1/42 AFP/LaPresse ...

Maltempo in Giappone - situazione drammatica : 85 morti e 50 dispersi - bilancio sempre più grave : E’ salito a 85 morti, con oltre 50 dispersi, il tragico bilancio del Maltempo che si e’ abbattuto sul Giappone occidentale, quando proseguono le operazioni di soccorso nelle aree disastrate fino alle tarde ore serali. Sono 54mila gli uomini delle Forze di autodifesa, di polizia e i vigili del fuoco, assieme alla guardia costiera, impegnati nell’assistenza. Gli ordini di evacuazione hanno riguardato un totale di 5,9 milioni ...

«Ritardi e inefficienze Ma è la denatalità l'emergenza più grave» : I giovani - spiega - sono la forza dell'economia ed il fatto che nascano sempre meno bambini è un problema sociale ed anche economico. Per farvi fronte non basta il bonus bebè, servirebbero forti ...

Corte d'Assise di Caltanissetta : 'Su Borsellino il più grave depistaggio della storia' : Depositate le motivazioni della senteza del processo Quater. 'Disegno criminoso degli investigatori'. Per il depistaggio chiesto il rinvio a giudizio di tre poliziotti per calunnia in concorso -

Auto giù da via Posillipo : la giovane più grave è sveglia e respira da sola : Hanno tirato un sospiro di sollievo, i familiari di Rossella Amato che da questa mattina è stata estubata. La prognosi, come sottolineano i sanitari, resta strettamente riservata ma si sono...

