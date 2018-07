Il finale de I Bastardi di Pizzofalcone | aspettando la seconda stagione | lascia posto

optimaitalia

: Il finale de #IBastardidiPizzofalcone, aspettando la seconda stagione, lascia posto alle repliche de #Lallieva… - OptiMagazine : Il finale de #IBastardidiPizzofalcone, aspettando la seconda stagione, lascia posto alle repliche de #Lallieva… - eduvargas1980 : @EA_FIFA_Italia @EAHelp @EA FIGLI DI PUTTANA GIOCAVO LA FINALE.....LADRI BASTARDI......QUESTO E IL RISULTATO CHE D… - michterz : @FiglidiMoratti CHE SCHIFO...!!!MANZOTIN PORTA LA CROAZIA IN FINALE E GLI INTERISTI LA PERDONO.....???!!!!BASTARDI SENZA VERGOGNA!!! -

(Di domenica 22 luglio 2018) Domenica 22 luglio Rai1 trasmette in prima serata la replica delde Idi, che tornerà in onda a settembre con lainedita.La serie diretta da Carlo Carlei con protagonisti Alessandro Gassmann, Massimiliano Gallo, Tosca D'Aquino e Carolina Crescentini è stata trasmessa per la prima volta dall'ammiraglia Rai nel gennaio 2017 e subito rinnovata per unadopo il grande successo di pubblico e critica.All'inizio del 2018 i vari set ambientati tra Napoli, Sorrento ed altre località campane si è ripopolato dei volti che hanno animato la prima, fortunatadella fiction tratta dai romanzi dello scrittore partenopeo Maurizio De Giovanni, ora in onda in replica ogni domenica in prima serata nel palinsesto estivo di Rai1.L'ultimo appuntamento del 22 luglio, la sesta puntata dal titolo Buio, vede l'ispettore Giuseppe ...