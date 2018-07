Il documentario che racconta l' incredibile numero di monumenti copiati nel mondo

Be Kind - il film-documentario con Roberto Saviano che racconta il mondo visto con gli occhi di un bambino autistico : “Essere diversi è come un elefante con la proboscide corta, una rarita`”. Lo afferma Nino, un bambino di dodici anni affetto da autismo infantile che, grazie a mamma Sabrina Parravicini (attrice e regista italiana), racconta la sua storia in un film documentario in concorso al Taormina Film Festival con cui ci fa vedere il mondo dal suo punto di vista. Be Kind è infatti il suo modo di descrivere ciò che ci circonda, incontrando e intervistando ...

#MandelaDay : al MAXXI di Roma un documentario che rievoca la vita del premio Nobel per la pace : A cento anni dalla nascita di Nelson Mandela, avvenuta il 18 luglio 1918, il MAXXI in collaborazione con Fondazione Cinema per Roma | CityFest, rievoca vita, idee e avventure dello storico leader sudafricano, premio Nobel per la pace, con una rassegna cinematografica a cura di Mario Sesti, che si propone di integrare, attraverso il racconto cinematografico, il percorso proposto dalle mostre African Metropolis e road to justice dedicate alla ...

Un mare da salvare - su Sky il documentario che racconta come sta cambiando l’Artico. La clip d’anticipazione : I mutamenti climatici sono al centro del dibattito scientifico: l’Artico, con lo scioglimento dei suoi ghiacciai, è un emblema di questo cambiamento, ma anche il luogo che può fornire moltissime indicazioni per la ricerca di una soluzione. Lo racconta “Un mare da salvare – Lo stato dell’artico”, in onda su Sky TG24 HD sabato 30 giugno alle 21.30 e disponibile su Sky On Demand. Il documentario fa parte della campagna “Sky – Un mare da salvare”, ...

NBA - Russell Westbrook - Melo Anthony e Spike Lee nel documentario che racconta il mito delle Air Jordan 1 : ...decretato negli anni il successo di ogni modello di scarpe indossato da MJ " con fenomeni che vanno dalle file interminabili nei negozi all'uscita delle nuove release fino agli episodi di cronaca ...

"Ognuno custodisce qualche segreto profondo" : il trailer del documentario su Robin Williams è commovente : "Ognuno custodisce qualche segreto profondo": è questa una delle frasi che Robin Williams pronuncia nel trailer del documentario a lui dedicato dal canale HBO. La vita dell'attore, morto suicida nel 2014, all'età di 63 anni, è ripercorsa da una prospettiva inedita. Non a caso il titolo è: "Robin Williams: Come Inside My Mind" e suona come un invito ad entrare nei meandri della sua mente.Nel trailer, che offre immagini ...

Carolina Crescentini/ Nastro d'argento al documentario su Valentina Cortese (Che tempo che fa) : Mancano pochi giorni al debutto di Diva!, il docu-film vincitore di un Nastro d'argento con protagonista Carolina Crescentini. (Pubblicato il Mon, 28 May 2018 01:00:00 GMT)