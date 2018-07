Il decollo del Boeing 737 Max 7 è impressionante | sale quasi in verticale e compie

Aereo Easyjet perde i contatti radio - scatta l’allarme “scramble” : decollo immediato di caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare : Una coppia di caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazio Aereo nazionale, si sono alzati rapidamente in volo intorno alle ore 13 di ieri dalla base aerea di Grosseto, sede del 4° Stormo, per intercettare un velivolo Airbus 320 della compagnia Easyjet in volo da Heraklion (Grecia) a Bordeaux (Francia) che aveva temporaneamente perso i contatti radio con gli enti del traffico Aereo. I ...

Arriva la Balena volante! Ecco il primo decollo dell’incredibile Airbus Beluga XL [VIDEO] : Ispirato alle forme del cetaceo bianco Beluga, il nuovo aereo Airbus può trasportare fino a 53 tonnellate Un esemplare del mastodontico Airbus Beluga XL è partito da Blagnac, vicino la città di Tolosa, nel Sud-Ovest della Francia. E’ il primo volo di prova di cui è stato protagonista l’ultima creazione dell’Airbus, un vero e proprio gigante dei cieli lungo 63,1 metri e alto circa 19 metri. L’inedito aereo cargo – capace di trasportare 53 ...

Contrazioni poco dopo il decollo - partorisce in volo con l'aiuto dell’equipaggio : La donna, incinta di sette mesi, è stata assistita dal personale della compagnia e da un'altra passeggera di professione medico che si trovava a bordo. Una volta atterrate, la piccola e la mamma sono state poi trasferite in ospedale dove sono state ricoverate in buone condizioni.Continua a leggere

Contrazioni poco dopo il decollo - partorisce in volo con l'aiuto dell’equipaggio : Contrazioni poco dopo il decollo, partorisce in volo con l'aiuto dell’equipaggio La donna, incinta di sette mesi, è stata assistita dal personale della compagnia e da un’altra passeggera di professione medico che si trovava a bordo. Una volta atterrate, la piccola e la mamma sono state poi trasferite in ospedale dove sono state ricoverate in […] L'articolo Contrazioni poco dopo il decollo, partorisce in volo con l'aiuto ...

Il Parlamento britannico ha approvato il progetto per la costruzione della terza pista di decollo a Heathrow : Con 415 voti a favore e 119 contrari, il Parlamento britannico ha approvato il controverso progetto per costruire la terza pista di decollo e atterraggio dell’aeroporto di Heathrow, di cui si parla da quasi vent’anni. Proposto inizialmente da un governo The post Il Parlamento britannico ha approvato il progetto per la costruzione della terza pista di decollo a Heathrow appeared first on Il Post.

Voli impossibili - atterraggio e decollo consecutivi : la spettacolare manovra del Boeing [VIDEO] : L’incredibile e suggestiva manovra del Boeing 787 è stata effettuata in occasione dell’Airshow che si è svolto all’aeroporto di Farnborough, in Inghilterra spettacolare prova di abilità per il pilota di un enorme Boeing 787 capace di effettuare una manovra da manuale e di incredibile precisione in occasione di un dell’Airshow che si è svolto all’aeroporto di Farnborough, in Inghilterra. Le immagini che vi proponiamo mostrano l’enorme velivolo ...