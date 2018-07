Il cervello umano spiegato come se fosse una rete sociale

Gli scienziati hanno trovato un altro cervello nel corpo umano - : Come sostengono gli autori della ricerca, ma era in precedenza non noto alla scienza, milioni di cellule del sistema intestinale contemporaneamente generano impulsi elettrici.

La scoperta dello Stevens institute : il cervello umano batte come il cuore. Il movimento ripreso per la prima volta : Un movimento minimo, quasi impercettibile, del cervello umano che “va a tempo” con i battiti del cuore. Lo hanno scoperto i ricercatori dello Stevens institute of Technology del New Jersey, insieme a quelli dell’Università di Auckland e della Stanford University. Il movimento è stato amplificato a computer ed è visibile in questa clip. La scoperta ha una rilevanza fondamentale per lo studio delle malattie neurologiche L'articolo La ...

Intel : i processori neuromorfici verso l'imitazione del cervello umano Video : La Intel è da sempre tra le avanguardie del settore computazionale. Oltre al lavoro sulle nuove tecnologie a 10 nanometri [Video] e anche meno per le CPU dedicate al consumo e ai processori quantistici per il calcolo scientifico, la casa statunitense è adesso al lavoro su una nuova tipologia di processori dedicata puramente alle reti neurali. Si tratta di processori neuromorfici che imitano in tutto e per tutto il funzionamento del cervello, con ...