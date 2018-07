Il Borussia Dortmund si è aggiudicato i primi 3 punti dell’International Champions Cup

ICC - Manchester City k.o. di rigore. Il primo match va al Borussia Dortmund : TORINO - Un rigore trasformato da Goetze al 28' del primo tempo permette al Borussia Dortmund di battere il Manchester City nel primo match dell' International Champions Cup disputato al Soldier Field ...

Pronostico Liverpool-Borussia Dortmund - 22-07-2018 e analisi : International Champions Cup 2018, analisi e Pronostico di Liverpool-Borussia Dortmund, Domenica 22 Luglio 2018. Un solo successo per i tedeschi nelle competizioni ufficiali, il resto o pareggi o vittorie per i Reds. Liverpool-Borussia Dortmund, domenica 22 Luglio. Sarà la prima partita in questa competizione per i Reds, mentre la seconda per la formazione tedesca, reduce dall’impegno con il Manchester City di due giorni prima. Il ...

Probabili formazioni/ Manchester City Borussia Dortmund : quote - le ultime novità live (ICC 2018) : Probabili formazioni Manchester City Borussia Dortmund: le quote e le ultime novità live sulla partita che inaugura la International Champions Cup 2018. Entrambe hanno ancora tanti assenti

Juventus - Spinazzola si presenta : “l’interesse del Borussia Dortmund? Il mio sogno era approdare in bianconero” : Il neo giocatore bianconero ha parlato in conferenza stampa, esprimendo le proprie considerazioni sul suo approdo alla Juve “Ho iniziato a correre da una settimana, ho fatto una visita martedì ed è tutto ok. Ora c’è solo da lavorare e aspettare. Essere alla Juve per me è un sogno, ho aspettato tanto per essere qui e adesso sono felice”. Sono le prime parole da giocatore bianconero di Leonardo Spinazzola che approda alla ...

Juve - no al Borussia Dortmund per una punta croata : Secondo quanto riportato da Sky Sport la Juventus ha per ora respinto le richieste arrivate per Mario Mandzukic . L'attaccante croato per ora è ritenuto incedibile dal club bianconero.

Dalla Germania : 'Achraf dal Real Madrid verso il Borussia Dortmund' : ... almeno secondo quanto scrive il giornale tedesco Kicker, è Achraf Hakimi , difensore di origine marocchina, assai poco impiegato finora dal club più titolato del mondo. Il Borussia Dortmund sembra ...

Borussia Dortmund - affondo per Delaney : Una fase di studio dettata dall'imminente inizio della coppa del mondo in Russia che certamente metterà in luce tanti giocatori. INTERESSI - Uno dei club obbligati alla pausa di riflessione é il ...

Il Borussia Dortmund interrompe il contratto con Konami per PES! Il Signal Iduna Park di nuovo in FIFA 19?