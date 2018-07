calcioweb.eu

: #Ibrahimovic trascina i Los Angeles Galaxy: lo svedese sempre più decisivo - CalcioWeb : #Ibrahimovic trascina i Los Angeles Galaxy: lo svedese sempre più decisivo -

(Di domenica 22 luglio 2018) Show di Zlatannella vittoria dei Lossul campo dei Philadelphia Union. I californiani si sono imposti per 3-1 nel match valido per la Major League americana (Mls) e loha messo la sua firma con un gol e un assist. Irisalgono così al quarto posto della Western Conference e si godono le magie di Ibra, autore di ben 9 gol nelle ultime 6 partite con la sua nuova squadra. Ad Est torna invece a sorridere Toronto, che supera per 2-1 i Chicago Fire con i gol di Giovinco (47′) e Osorio (65′). I detentori del titolo spezzano così un digiuno di vittorie che durava da 6 gare. (Spr/AdnKronos) LEGGI TUTTE LE NOTIZIEAGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSEREAGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articoloi Los: lopiùCalcioWeb.