IAAF Diamond League – L’azzurra Vallortigara da sogno a Londra

Atletica – IAAF Diamond League : Tamberi e Grenot a Montecarlo : Atletica : Tamberi e Grenot campioni d’Europa a Montecarlo Gianmarco Tamberi e Libania Grenot sono gli azzurri attesi a Montecarlo nella decima tappa della IAAF Diamond League , venerdì 20 luglio allo stadio Louis II, cuore del Principato di Monaco. Il campione europeo di salto in alto torna sulla pedana che due anni fa, il 15 luglio del 2016, lo portò nel giro di pochi minuti dalla gioia per il record italiano di 2,39 ...

Atletica – IAAF Diamond League : a Rabat Coleman super nei 100 - Lasitskene ko : IAAF Diamond League a Rabat: 100 a Coleman in Marocco, Lasitskene sconfitta Risultati al top e grandi sorprese nella nona tappa della IAAF Diamond League a Rabat, in Marocco. Nei 5000 femminili la keniana Hellen Obiri si impone con la migliore prestazione mondiale stagionale sulla distanza in 14:21.75 ma alle sue spalle viene battuto il record europeo ad opera di Sifan Hassan, olandese di origine etiope, con 14:22.34 per superare un ...