huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: I timori di Torino per il domani, con Fca senza Sergio Marchionne - sadape54 : RT @HuffPostItalia: I timori di Torino per il domani, con Fca senza Sergio Marchionne - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: I timori di Torino per il domani, con Fca senza Sergio Marchionne - HuffPostItalia : I timori di Torino per il domani, con Fca senza Sergio Marchionne -

(Di domenica 22 luglio 2018) Cosa accadrà ora a? Una città e le sue istituzioni più rappresentative guardano con preoccupazione al futuro in casa Fca all'indel passaggio di consegne del gruppo dalle mani dia quelle di Mike Manley. Un passaggio anticipato, rispetto ai tempi previsti, per l'improvviso peggioramento delle condizioni di salute diche ha guidato l'azienda negli ultimi 14 anni.La nomina di un Ceo inglese arrivano dopo due passaggi che hanno segnato un allontanamento, almeno formale, dell'azienda da: il trasferimento del domicilio fiscale a Londra e della sede legale, che per 115 anni era stata nel capoluogo piemontese, ad Amsterdam. Inevitabile che le istituzioni asi interroghino sul futuro dell'azienda, soprattutto sulla possibilità che l'asse aziendale si sposti sempre più all'estero, incrinando ...