I soldati del Sudafrica pronti a intervenire in Venezuela in caso di invasione USA

"I soldati della Repubblica Ceca più equipaggiati in Africa che in patria" - : Gli Stati Uniti stanno ora facendo pressioni sui Paesi membri della NATO per aumentare la spesa militare fino al 4% del Pil, cosa che difficilmente ridurrà le tensioni militari nel mondo. E' stata ...

Guerra in Sud Sudan - Onu accusa : "Civili arsi vivi dai soldati del governo" : L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha dichiarato che in Sud Sudan "anziani e persone disabili sono state arse vive nelle loro case. Oltre 120 tra donne e ragazze sono state vittime di violenza di gruppo".

Dieci soldati del Niger sono morti e altri quattro risultano dispersi dopo un attacco avvenuto nel sud-est del paese attribuito a Boko Haram : Dieci soldati del Niger sono morti e altri quattro risultano dispersi dopo un attacco avvenuto contro una postazione militare nel sud-est del Niger, al confine con la Nigeria, attribuito al gruppo jihadista Boko Haram. Lo ha fatto sapere il ministero

Terrorismo - nelle carte il racconto del gambiano Touray : “Addestrati come militari”. È caccia agli altri soldati di Isis : Una “rete” di gambiani addestrati, giorno e notte, in un campo chiamato mo’askar nel deserto della Libia insieme a egiziani, sudanesi, kenyoti. Settanta, forse cento soldati di Isis che, alla fine di due mesi di lezioni su come usare i mitragliatori Ak47 ed esplosivi, hanno lasciato i capannoni per diventare jays ovvero soldati sul territorio, istishad con missioni da kamikaze, o egeremas, cioè militari che possono trasformarsi ...

Presentazione del libro di Roberto soldatini "Denecia" : MERCOLEDI 13 Giugno ore 19.00 alla Lega Navale Italiana di Trapani, Presentazione del libro di Roberto Soldatini "Denecia" Autobiografia di una barca MURSIA EDITORE Un romanzo di mare e d'amore, ...

Il "governo del cambiamento" faccia tornare i soldati italiani dall'Afghanistan : Piuttosto che spenderli in ipocrisia, i soldi della missione in Afghanistan si investano per la chiusura dell'ILVA e per la riconversione dell'economia di una città inquinata come Taranto.

Elisabetta Trenta - il sospetto sul conflitto di interessi sul ministro della Difesa : 'A capo di una società di soldati mercenari' : Si allunga l'ombra del conflitto d'interessi sul governo Lega-M5s. Nel mirino di Repubblica è finita il ministro della Difesa Elisabetta Trenta che, al momento del giuramento al Quirinale, era ancora ...

Piovono soldati - a Pisa la spettacolare esercitazione delle forze speciali dell'Esercito. In azione il 28esimo reggimento 'Pavia' : Personale specializzato a supporto sia delle forze convenzionali che delle forze speciali e pronto a essere impiegato in tutti i principali teatri operativi. Sono gli uomini e le donne del 28esimo reggimento 'Pavia' di Pesaro, unico ente deputato alle comunicazioni operative della Difesa e dal 2014 inserito nel Comfose, il Comando delle forze speciali dell'Esercito. La missione del reggimento è essenzialmente quella di