I 14 anni del manager globale che ha portato Fiat e Ferrari nel futuro 

Ha portato Fiat e Ferrari nel futuro. I 14 anni del manager globale : Globale. La definizione che forse meglio definisce la figura di Sergio Marchionne, l’uomo che ha portato la Fiat nel futuro, è quella di manager globale. ...

“Solo da 23 anni”. È l’ultimo uomo della tribù : il video del ‘sopravvissuto’ : Seminudo, taglia i rami di un albero con un’ascia. È stato ripreso dai ricercatori del Funai – l’ente che si occupa di tutelare le comunità indigene dell’Amazzonia – l’unico sopravvissuto di una tribù, composta da sei persone, sterminata da alcuni agricoltori nel 1995. Altair Algayer, coordinatrice regionale di Funai, spiega che non è mai stato filmato così chiaramente prima. “Sta molto bene, caccia, ...

Sergio Marchionne - 14 anni al timone di Fca : «Chi comanda è solo» | Che cosa sappiamo delle sue condizioni : Prende tre lauree, Filosofia, Economia, Giurisprudenza, più un master in Business Administration. Diventa «dottore commercialista» dall'85 e procuratore legale e avvocato, nella regione dell'Ontario, ...

Maltempo : nubifragi - allagamenti e frane nell'Italia del Nord - gravi danni all'agricoltura : A causa dell'allerta Maltempo gli spettacoli di questa sera per la chiusura del Vignale Monferrato Festival sono stati annullati. Nell'Alessandrino i più colpiti sono i comuni di Castelnuovo Scrivia, ...

Marchionne - il CdA della Ferrari vicino all’ex presidente : “grati per lo straordinario lavoro svolto in questi anni” : Il Consiglio di Amministrazione della Ferrari ha inviato un toccante messaggio a Sergio Marchionne, le cui condizioni si sono aggravate nelle ultime ore ”Il consiglio di amministrazione di Ferrari, riunitosi oggi, ha appreso con profonda tristezza che il presidente e amministratore delegato, Sergio Marchionne, non potrà riprendere la sua attività lavorativa. Il consiglio è vicino a Sergio Marchionne e alla sua famiglia, ed è grato ...

'Auguri Beppe' - il video del M5S per i 70 anni del fondatore : Il Movimento Cinque Stelle ha realizzato un video che ha postato su Facebook in occasione del 70mo compleanno di Beppe Grillo in cui viene riprodotto il discorso che tenne in piazza del Popolo a Roma per il comizio di chiusura prima delle elezioni politiche del 4 marzo.

Migranti - Fratoianni a Salvini e Toninelli dopo l’esclusiva del Fatto : “Cercate militari che iniziano a raccontare verità” : “Ora cari Matteo Salvini e Danilo Toninelli, che fate? Denunciate Il Fatto Quotidiano?”. Il deputato di Liberi e Uguali Nicola Fratoianni chiede conto al ministro dell’Interno e al titolare del Mit di quanto fonti militari italiani hanno rivelato a Fabrizio D’Esposito e Antonio Massari: la Guardia costiera libica affonda i barconi con i Migranti a bordo. “Andate alla ricerca delle fonti militari italiane che evidentemente ...

Marchionne - da indipendente del cda ad amministratore delegato dando del “tu” a tutti : ecco i suoi 14 anni al Lingotto : Era entrato al Lingotto nel maggio 2003, quattordici anni fa. Sergio Marchionne si presentò da indipendente nel consiglio d’amministrazione di un casa auto sull’orlo della bancarotta. Il manager arriva dalla ginevrina Sgs, società nell’orbita della famiglia Agnelli, risanata in soli due anni. Nel giugno 2004 diventa amministratore delegato Fiat al posto di Giuseppe Morchio. E vince la prima sfida: con gli 1,55 miliardi di euro pagati ...

La Settimana del Commercio si allunga per festeggiare i 35 anni : ... il momento è difficile, organizzare la Settimana è quasi un "miracolo" eppure noi siamo convinti che sia uno strumento fondamentale per rilanciare l'economia del territorio. Gli eventi lo sono per ...

Ucciso boss della 'ndrangheta - gravissimo bimbo di 10 anni : REGGIO CALABRIA - Un pregiudicato, Giuseppe Fabio Gioffrè, di 39 anni, presunto esponente dell'omonima cosca di 'ndrangheta, é stato Ucciso in un agguato in un...

Giuseppe Parretta - morto a 18 anni per salvare i fratelli : lo sfogo della madre : La vicenda di Giuseppe Parretta è surreale, oltre ad essere triste e tragica. Il giovane di appena 18 anni perse vita lo scorso 13 gennaio a Crotone, ucciso mentre si trovava con sua madre e i suoi fratelli a cui riuscì a salvare la vita. Dietro ad un barbaro gesto ci sarebbe stata una banale lite di vicinato. Ad ucciderlo a colpi d'arma da fuoco fu Salvatore Gerace, 57 anni, ex sorvegliato speciale. Il delitto avvenne nella sede ...

Valduggia promessa della ginnastica a soli 11 anni : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Valduggia promessa della ...

Marchionne - 14 anni che hanno cambiato la storia della Fiat : «Chi comanda è solo» : Dall’arrivo alla guida del gruppo a pochi giorni dalla morte di Umberto Agnelli, che l’aveva cooptato in consiglio di amministrazione, alla fusione con Chrysler. Dalla rottura con Confindustria alla quotazione della Ferrari. Ora la successione