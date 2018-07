Hollywood - uomo armato si barrica in un supermercato - poi la sparatoria : uccisa una donna : Un uomo armato ha tenuto in ostaggio decine di persone all'interno di un supermercato a Hollywood. Dopo ore di trattative è nato uno scontro a fuoco con la polizia: l'uomo si è arreso, ma una donna è rimasta uccisa nella sparatoria. L'azione dell'uomo sembra sia nata in seguito a una lite familiare, che si è conclusa con alcuni colpi sparati verso la nonna e la fidanzata.Continua a leggere