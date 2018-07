Hamilton sotto investigazione | la vittoria in Germania è in forse

gazzetta

: #Hamilton sotto investigazione: la vittoria è in forse #Mercedes #GermanGP - Gazzetta_it : #Hamilton sotto investigazione: la vittoria è in forse #Mercedes #GermanGP - DiDimiero : RT @s_tamburini: Hamilton sotto investigazione: la vittoria in forse. - RGrillandi : @mark1960 Non è detto Fabrizio, Hamilton è sotto investigazione per aver fatto finta di entare ai box e poi ritornato in pista -

(Di domenica 22 luglio 2018) Torna in discussione ladi Lewisnel GP di. Alle 18.01 la Fia ha infatti diramato un documento in cui il pilota inglese e il team Mercedes vengono convocati in direzione ...