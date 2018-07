Hamilton col brivido | investigato | ma alla fine resta vincitore

Formula 1 - Gp Germania : colpo di scena - Hamilton sotto investigazione e vittoria a rischio : La pioggia tradisce Vettel, finito a muro a 15 giri dalla fine. Il britannico della Mercedes torna leader mondiale a +17

F1 - colpo di scena in Germania - a rischio la vittoria di Lewis Hamilton : Il pilota britannico è stato convocato dai commissari di gara per aver tagliato la linea bianca che divide l’ingresso della pit-lane dalla pista Clamoroso colpo di scena subito dopo la conclusione del Gp di Germania, Lewis Hamilton potrebbe perdere la vittoria conquistata sul tracciato di Hockenheim. Photo4/LaPresse Il pilota britannico è stato infatti convocato dai commissari di gara per aver tagliato la linea bianca che divide ...

Vettel : 'Piccolo errore ma dall'impatto enorme'. Hamilton : 'Sempre creduto nella vittoria'. Kimi : 'Seb? Le regole sono chiare' : 'Più deluso che arrabbiato', ma la sostanza non cambia: zero punti dopo una gara 'che avevamo in tasca'. È amareggiato Sebastian Vettel: 'le gomme da asciutto penso che andassero ancora bene e fossero ...

F1 – Hamilton tra errori e difficoltà - Rosberg ci mette il carico : “il suo linguaggio del corpo parla chiaro” : L’ex compagno di squadra di Hamilton ha commentato l’esito delle qualifiche del Gp di Germania, ponendo l’attenzione su una situazione in particolare Non è certamente un periodo facile per Lewis Hamilton, come conferma il guaio idraulico che ha condizionato le sue qualifiche in Germania. Photo4 / LaPresse Un problema che lo obbligherà a partire dalla quattordicesima posizione, rendendo in salita una gara che vede il ...

F1 – Qualifiche flop per Hamilton - Wolff dà la colpa a Lewis : “l’uscita sul cordolo ha causato il problema” : Le parole di Toto Wolff sull’episodio che ha caratterizzato in negativo le Qualifiche di Lewis Hamilton Sebastian Vettel conquista la pole position sul suo circuito di casa. Ad Hockenheim il tedesco si consacra per la 55ª volta in carriera poleman delle Qualifiche del campionato mondiale di Formula Uno. Dietro il ferrarista, si piazzano Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. Giornata sfortunata per Lewis Hamilton, fermatosi dopo pochi ...

F1 – Clamoroso colpo di scena nelle qualifiche in Germania : Hamilton ko ad Hockenheim : Clamorosi problemi per Lewis Hamilton nelle qualifiche del Gp di Germania Clamoroso colpo scena in Q1 sulla pista di Hockenheim. Le qualifiche del Gp di Germania iniziano con un incredibile colpo di scena: Hamilton ha riscontrato un problema alla sua monoposto al termine della Q1. Il britannico della Mercedes ha comunicato al team di non riuscire a cambiare le marce. Un problema arrivato un momento delicatissimo: Hamilton ha provato a ...

Formula 1 - GP di Silverstone 2018. Hamilton contro Raikkonen : 'La mia gara? Colpa sua' : Sfugge all'intervista a caldo, ignora Raikkonen nel retro-podio, manda frecciatine sul podio e lancia attacchi diretti in conferenza stampa. È furibondo Lewis Hamilton al termine del Gran Premio di ...

F1 – Vettel ed il mal di collo - Raikkonen e la penalità meritata - Hamilton e le strategie… degli altri! Le parole dei piloti protagonisti a Silverstone : Le impressioni a caldo di Hamilton, Vettel e Raikkonen dopo il Gp di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone Lewis Hamilton viene beffato a casa sua da Sebastian Vettel. È infatti il tedesco della Ferrari a trionfare a Silverstone, in occasione del decimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno. Con questa vittoria Vettel eguaglia le 51 vittorie in carriera di Alain Proust e aumenta il divario dal diretto rivale Lewis ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : Sebastian Vettel COLOSSALE! Vittoria nella tana nemica - sorpasso mitologico su Bottas. Hamilton secondo : Sebastian Vettel (Ferrari) rovina la festa al padrone di casa Lewis Hamilton (Mercedes) e vince uno splendido Gran Premio di Gran Bretagna 2018 di Formula Uno. A Silverstone il ferrarista disputa una gara impeccabile, approfittando della brutta partenza del rivale inglese (che chiude a 2.3 secondi) e, soprattutto, dell’incidente in curva 3 con Kimi Raikkonen che, ad ogni modo, riesce a salire sul podio (a 3.6), nonostante 10 secondi di ...

Pole di Hamilton a Silverstone - con le Ferrari incollate : Lewis Hamilton ha battuto di un soffio il rivale Sebastian Vettel, conquistando la Pole del GP di Gran Bretagna per soli 0.044s. Il tedesco della Ferrari aveva avuto la meglio per 7 millesimi dopo i primi run nel Q3, ma nel secondo tentativo l’inglese ha prevalso, montando le soft e facendo tempi migliori nel primo […] L'articolo Pole di Hamilton a Silverstone, con le Ferrari incollate sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

F1 – Le emozioni di Hamilton - il dolore al collo di Vettel e l’errore di Raikkonen : le parole dei protagonisti delle qualifiche di Silverstone : Le primissime parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp di Gran Bretagna: Hamilton tremolante dall’emozione, Vettel ancora un po’ dolorante al collo, Raikkonen non troppo soddisfatto E’ Lewis Hamilton il poleman del Gp di Gran Bretagna: l’inglese della Mercedes ha battuto le Ferrari di Vettel e Raikkonen, che hanno chiuso alle sue spalle, di un soffio. Quarta pole consecutiva davanti al suo pubblico di casa, ...

F1 Libere3 Silverstone - paura Hartley; ok Hamilton; Kimi 2° - torcicollo Vettel : ... @F1, 7 luglio 2018 red bull fuori gioco - La Red Bull sul giro secco appare invece fuori gioco: Verstappen e Ricciardo hanno subito un distacco dal 4 volte campione del mondo inglese addirittura di ...

