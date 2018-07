Guardiola non vuole un Jorginho-bis | il piano del Manchester City per Pjanic

Manchester City - Guardiola ammette : “deluso dal no di Jorginho? Affatto - meglio che non sia arrivato” : L’allenatore del Manchester City si è soffermato sul mancato arrivo di Jorginho, esprimendo il proprio pensiero sulla vicenda “Non sono deluso dal suo passaggio al Chelsea. Ci abbiamo provato, ma io consiglio sempre ai giocatori di passare al club in cui vogliono andare“. L’allenaotre del Manchester City, Pep Guardiola, si esprime così sul mancato arrivo di Jorginho, che ha preferito seguire Sarri al Chelsea. ...

Guardiola : 'Non allenerò più il Barcellona' : Josep Guardiola non è certo tipo da sottrarsi al confronto o da nascondere le proprie idee. Intervenuto nella trasmissione "Preguntas Freqüentes" in onda sull'emittente televisiva catalana TV3, l'ex-...