Grey’s Anatomy 15 ricomincia dal matrimonio di Alex e Jo | prime anticipazioni sui nuovi

Ben 8 nuove serie di Shonda Rhimes per Netflix - trame e anticipazioni sulle produzioni della creatrice di Grey’s Anatomy : Dopo l'annuncio dell'accordo siglato la scorsa estate tra la showrunner e il colosso dello streaming, arrivano i primi dettagli ufficiali sulle nuove serie di Shonda Rhimes per Netflix. Un impegno imponente quello della sceneggiatrice e produttrice di Grey's Anatomy e Scandal per creare nuovi contenuti esclusivi per la piattaforma, che sin dal 2016, prima che il suo contratto di esclusiva con ABC scadesse, l'ha tampinata con offerte ...

Svelato il numero di episodi di Grey’s Anatomy 15 e Le Regole del Delitto Perfetto 5 in onda da settembre : ABC ha reso noto il numero di episodi di Grey's Anatomy 15 e Le Regole del Delitto Perfetto 5 in onda da settembre negli Stati Uniti: il medical drama di Shonda Rhimes e il legal thriller di Pete Nowalk prodotti da ShondaLand sono stati entrambi rinnovati nonostante il calo di ascolti che ha investito le serie del giovedì sera. Grey's Anatomy 15 sarà composto, come ogni stagione standard, da 24 episodi, in onda su ABC da settembre 2018 a ...

«The Good Doctor» sbarca su Raiuno : «Grey’s Anatomy» - fatti in là : Dopo lo psicopatico Norman Bates di Bates Motel, la serie prequel di Psycho, la nuova sfida televisiva di Freddie Highmore è The Good Doctor (dal 17 luglio alle 21:25 su Raiuno), la nuova creatura di David Shore (Dr. House) dove è il protagonista Shaun Murphy, un giovane chirurgo autistico con la sindrome di Savant. LEGGI ANCHE«Patrick Melrose»: Benedict Cumberbatch antieroe dandy Dal Wyoming, Shaun arriva in un prestigioso ospedale di San José, ...

Giacomo Gianniotti in Italia prima di Grey’s Anatomy 15 - l’attore in vacanza a Roma : ecco dove incontrarlo : Dopo Ellen Pompeo e Jason George, è la volta di Giacomo Gianniotti in Italia: l'attore italo-canadese, nato a Roma ma trapiantato a Toronto, come ogni estate è tornato nella sua Roma per far visita a parenti e amici. Originario del quartiere della Garbatella, ma cresciuto a Toronto e ora impegnato a Los Angeles in quanto volto fisso del cast di Grey's Anatomy come Andrew DeLuca, ogni anno Gianniotti torna in Italia diverse volte, ad esempio ...

Katherine Heigl : «Se Izzie fosse rimasta a Grey’s Anatomy… » : Katherine Heigl e Izzie Stevens, due metà di un intero, due anime pulsanti del Seattle Grace. Sono passati otto anni dall’addio a Grey’s Anatomy eppure non passa giorno che un fan non si chieda che fine abbia fatto Izzie, se stia bene, se provi ancora qualcosa per il suo Alex. Pensiero che, ogni tanto, sfiora la stessa Heigl, prossima protagonista di Suits dopo l’addio di Meghan Markle ma ancora profondamente affezionata al ...

Katherine Heigl su Grey’s Anatomy e il matrimonio di Alex con Jo : “Chissà dov’è Izzie Stevens!” : Dopo molto tempo Katherine Heigl torna a parlare di Grey's Anatomy e degli sviluppi della trama relativi al personaggio più vicino a quello che fu il suo nel medical drama ABC dalla prima alla sesta stagione. Grey's Anatomy 14 si è concluso con il matrimonio di Alex e Jo celebrato da Meredith, con Karev pronto ad archiviare il suo precedente matrimonio con Izzie naufragato sotto i colpi del cancro di lei. Appena entrata nel cast di Suits ...

Un nuovo amore per Meredith in Grey’s Anatomy 15? Ellen Pompeo su Patrick Dempsey e la loro chimica (video) : La ricerca dell'interprete di un personaggio maschile che possa rappresentare un nuovo amore per Meredith in Grey's Anatomy 15 sembra ancora in alto mare. Di sicuro la showrunner Krista Vernoff ha intenzione di riportare il filone sentimentale al centro della serie con una nuova liason per la protagonista, ma non è detto che questo avvenga già nella prima parte della stagione in partenza a settembre su ABC. La sceneggiatrice e produttrice che ...

Dopo Ellen Pompeo anche Jason George di Grey’s Anatomy e Station 19 in Italia - entusiasta del Lago di Garda (foto e video) : Se un mese fa Ellen Pompeo aveva scelto Firenze, l'attore Jason George di Grey's Anatomy e Station 19 ha preferito il Lago di Garda come meta Italiana per le sue vacanze. L'interprete di Ben Warren in ben due produzioni ShondaLand, con un personaggio che fa da raccordo tra lo storico medical drama e il suo spin-off sui pompieri di Seattle, sta trascorrendo qualche giorno di vacanza sul maggiore Lago Italiano, come testimoniano le sue foto e i ...

Justin Chambers - l’Alex Karev di Grey’s Anatomy - torna in ospedale per una giusta causa (foto) : Justin Chambers, l'Alex Karev di Grey's Anatomy, è tornato in ospedale, ma non sul set del Grey Sloan Memorial Hospital per le riprese della quindicesima stagione, non ancora iniziate. L'attore, che di recente si era espresso contro le politiche dell'amministrazione Trump sul fronte dell'immigrazione nei giorni caldi della separazione delle famiglie al confine col Messico, continua ad impiegare la sua popolarità per giuste cause. Chambers ...

Sull’addio di April a Grey’s Anatomy un polemico Jesse Williams : “Spiacevole e triste - non dico altro!” : L'addio di April a Grey's Anatomy, a un mese dal finale di stagione, fa ancora discutere. Non solo tra il pubblico storico della serie, ma anche nel cast serpeggia il malumore per la scelta della showrunner Krista Vernoff di eliminare i personaggi di April Kepner e Arizona Robbins dalle prossime stagioni del medical drama. Tra gli ultimi ad intervenire sull'argomento, quando è passato ormai oltre un mese dal finale di stagione che ha visto ...

Il cast di Grey’s Anatomy torna in ospedale con Selena Gomez per una giusta causa (foto e video) : Alcuni membri del cast di Grey's Anatomy, insieme a Selena Gomez e Jack Black, hanno trascorso parte dello scorso weekend dedicando del tempo ad una buona causa. Sarah Drew (April Kepner), James Pickens Jr. (Richard Webber), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd) e Kevin McKidd (Owen Hunt) hanno fatto un'apparizione speciale all'evento del reparto di oncologia del Children's Hospital Orange County, ritrovandosi per la prima volta insieme dopo ...

Prime anticipazioni su Grey’s Anatomy 15 e Station 19 - le due serie si incroceranno ancora nei nuovi episodi : Grey's Anatomy 15 e Station 19, il suo spin-off dedicato ai pompieri di Seattle, torneranno ad incrociarsi nella prossima stagione televisiva, a partire da settembre. Da quest'anno Jason George, interprete di Ben Warren in Grey's Anatomy, si ritrova nel ruolo del trait d'union tra il medical drama e il suo nuovo spin-off: un ruolo che tornerà a ricoprire a settembre apparendo sia nella quindicesima stagione della serie di Shonda Rhimes sia ...

Gli addii hanno influito sul contratto di Ellen Pompeo di Grey’s Anatomy : “I miei 20 milioni? Sono stata fortunata” : Il contratto di Ellen Pompeo di Grey's Anatomy, rinnovato quest'anno per altre due stagioni del medical drama con uno stipendio da oltre 20 milioni di dollari a stagione, è tornato al centro delle cronache con la partecipazione dell'attrice al Festival della Creatività di Cannes. Tornata sull'argomento che tanto ha fatto scalpore all'inizio di quest'anno, ovvero il suo primato di attrice più pagata della tv, la Meredith Grey della serie cult ...

Justin Chambers di Grey’s Anatomy contro Trump e i bimbi strappati genitori in Messico (video) : “È antiamericano” : Justin Chambers di Grey's Anatomy ha scelto di metterci la faccia: il popolare interprete di Alex Karev, storico volto del medical drama di Shonda Rhimes in onda su ABC, si è scagliato contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e le politiche della sua amministrazione in tema di immigrazione. La linea della tolleranza zero nei confronti di chi cerca di arrivare negli USA superando il confine col Messico ha allertato tutte le autorità ...