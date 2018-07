Gp di Germania | vittoria per Hamilton e delusione per Vettel

F1 : Germania - vittoria di Hamilton : ANSA, - ROMA, 22 LUG - Il campione del mondo di F1, Lewis Hamilton, ha vinto il Gp di Germania, 11/a prova del Mondiale. Il pilota della Mercedes, partito in 7/a fila, ha approfittato dell'incidente occorso a Sebastian Vettel, andato ...

F1 Gp Germania - orari tv diretta Sky e differita Tv8 : Vettel cerca la vittoria Ferrari da dedicare a Marchionne [Diretta live : tempi e classifiche] : È stato lui a portare Sebastien Vettel a Maranello, fedele al principio che “avere una Ferrari vincente in Formula 1 è un punto non negoziabile e rimane un obiettivo chiaro”. Un tedesco sulla Rossa è stata la prima mossa del Sergio Marchionne presidente del Cavallino, quando nell’autunno 2014 è subentrato a Luca Cordero di Montezemolo. Una scelta evocativa, per riportare la Ferrari ai fasti dell’era Schumacher, che però ...

F1 - i precedenti di Sebastian Vettel nel GP di Germania. Una sola vittoria - ma al Nurburgring : Sebastian Vettel difenderà la leadership nel Mondiale di F1 nel GP di Germania. L’appuntamento di casa per la Mercedes, costretta a vincere, ma anche per Seb, i cui precedenti qui non sono così positivi, perché il bottino parla di una sola vittoria in otto gare, e per di più su un altro circuito. Un successo che Seb si è dovuto conquistare sudando, perché ci sono voluti diversi anni per sfatare quello che somigliava a un vero e proprio ...

Hockey su pista - Europei 2018 : Germania primo test vero per l’Italia - una vittoria vale un quarto di finale agevole : Tre vittorie di fila sono un biglietto da visita importante per l’Italia, ma non garantiscono un piazzamento nei primi due posti. Lo sa bene il ct Massimo Mariotti, che oggi, mercoledì 18 luglio, si gioca un frammento importante del futuro degli azzurri negli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna, in Spagna. Un passo falso, infatti, costringerebbe l’Italia a compiere un’impresa con la corazzata iberica o ad accontentarsi ...

Marc Marquez - GP Germania 2018 : “Ho gestito bene la gomma - che bella vittoria. Valentino Rossi non molla mai - a 39 anni…” : Marc Marquez si conferma imbattibile al Sachsenring e oggi ha vinto il GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha dominato sul circuito tedesco dove ha conquistato la nona vittoria consecutiva a queste latitudini e ha allungato ulteriormente in classifica generale: ora ha 46 punti di vantaggio su Valentino Rossi e sembra essere involato verso l’ennesimo trionfo iridato. Il pilota della Honda era raggiante dopo il ...

Gp Germania : Trionfa Marquez - nona vittoria di fila in Germania : Roma, 15 lug., askanews, - Trionfo di Marc Marquez al Gp di Germania sul tracciato del Sachsenring. Il pilota spagnolo, oltre a vincere per il nono anno di fila il Gp tedesco, ha così eguagliato la ...

MotoGp - Germania Marquez fa festa due volte - vittoria e ipoteca sul mondiale. Rossi è secondo : Grato della bagarre alle sue spalle il campione del mondo in carica gestiva la gara, mentre il duello tra i 2 vecchi rivali in Yamaha rischiava di pregiudicare loro il finale di gara. Rossi e Vinales ...

SPY FINANZA/ Vertice Ue - la vera vittoria è di Francia e Germania : Presto potrebbero arrivare notizie poco piacevoli dai mercati finanziari. Ci sono diversi segnali che vanno in questa direzione, anche dal Vertice Ue appena concluso. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 06:02:00 GMT)SPY FINANZA/ L'attacco suicida dell'Italia alla Germania, di M. BottarelliBCE E PENSIONI/ Il "promemoria" del 2011 per l'Italia di Lega e M5s, di L. Milani

Mondiali - eliminata la Germania. Neuer : “non meritavamo la vittoria” : Mondiali– Parla di “grande delusione” e di momento molto “amaro”, il capitano della Nazionale tedesca, Manuel Neuer, che, con la Zdf, commenta senza mezzi termini la prestazione della Germania: “Non meritavamo di vincere”. Ricordando la sconfitta con il Messico, Neuer ha affermato, “non abbiamo convinto neppure con la Svezia, dove il gol decisivo è arrivato solo alla fine. Se non fosse accaduto ...

LIVE Pagelle Germania-Corea del Sud - Mondiali 2018 in DIRETTA : tedeschi all’attacco per una vittoria a suon di gol : CLICCA QUI PER IL LIVE DI COREA DEL SUD-GERMANIA Con ancora nella mente l’incredibile rimonta realizzata ai danni della Svezia, la Germania è pronta per l’ultimo impegno del Girone F, contro la Corea del Sud, per blindare una qualificazione agli ottavi di finale che, al momento, non è ancora sicura. A Kazan, la nazionale del CT Loew vuole reagire dopo le tante difficoltà di questo primo scorcio di Mondiale e cerca una vittoria ...

Corea del Sud-Germania - dalle 16.00 La Diretta Loew ha solo la vittoria : ... gli asiatici sono a 0 punti in classifica, i tedeschi a 3, ma è ancora tutto aperto per Son e compagni, anche se la qualificazione agli ottavi passerebbe da una larga vittoria sui campioni del mondo ...

Pronostici Mondiali 2018/ Scommesse e quote - alla Germania serve la vittoria. Gironi E-F (oggi 27 giugno) : Pronostici Mondiali 2018: le quote e le Scommesse sulle partite che si giocano mercoledì 27 giugno. Nei gruppi E ed F in campo Brasile e Germania a caccia degli ottavi di finale(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 11:50:00 GMT)