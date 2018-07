Golf | Open LIVE Molinari a 3 buche dal sogno

Golf - British Open 2018 : Francesco Molinari sogna in grande! Jordan Spieth a caccia di uno storico bis. Ma Tiger Woods è tornato… : Jordan Spieth punta a bissare il trionfo dello scorso anno. Francesco Molinari sogna di diventare il primo italiano a vincere un Major. E intanto Tiger Woods sembra tornato ai tempi d’oro e punta alla vittoria. Tre buoni motivi, e tanti altri ce ne sarebbero, per godersi l’ultimo giro del British Open 2018, terzo Major stagionale in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Carnoustie Golf Links. L’Italia intera spera di ...

Golf – Open Championship : splendida rimonta di Francesco Molinari - l’italiano si arrampica in 5ª posizione : Nella terza giornata dell’Open Championship, Francesco Molinari e Tiger Woods guadagnano molte posizioni entrando nella top ten Francesco Molinari, risalito dal 29° al quinto posto con 207 (70 72 65, -6) colpi, e Tiger Woods, da 29° a settimo con 208 (71 71 66, -5), sono stati tra i protagonisti della terza giornata del 147° Open Championship e saranno in corsa per il titolo nel terzo major stagionale che si conclude sul difficile ...

Golf - Open Championship 2018 : strepitoso Francesco Molinari! Quinto a un giro dal termine. Comandano Spieth - Schauffele e Kisner : Moving day doveva essere e moving day è stato all’Open Championship, gettando le basi per una memorabile ultima giornata a Carnoustie. Tra quelli che hanno mosso in maniera decisa la classifica c’è soprattutto Francesco Molinari, che oggi ha regalato spettacolo. È stata la solita prima parte, quella in cui il torinese ha sfruttato le possibilità che il percorso offre. Birdie alla 1, poi la doppietta 6-7. Stavolta, però, niente calo ...

Golf – Open Championship : Francesco Molinari perde undici posizioni - Kisner e Johnson in vetta : Il Golfista azzurro ha perso undici posizioni scendendo al 29° posto, in testa si è formata la coppia Kisner-Johnson Francesco Molinari 29° con 142 (70 72, par), ha perso undici posizioni nel 147° Open Championship, terzo major stagionale che si sta svolgendo sul difficile percorso del Carnoustie Golf Links (par 71), a Carnoustie in Scozia, dove Tiger Woods occupa la stessa posizione (142 – 71 71). In una giornata dalle condizioni meteo ...

Golf - British Open 2018 : Kevin Kisner e Zach Johnson volano in testa! Strepitosa rimonta di Tommy Fleetwood - arretra Francesco Molinari : Una coppia made in USA guida la classifica al termine del secondo giro del British Open 2018, terzo Major stagionale in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Carnoustie Golf Links. Gli statunitensi Kevin Kisner e Zach Johnson sono in testa alla leaderboard con 6 colpi sotto il par, ma l’equilibrio regna sovrano in un torneo che promette di riservare ancora molte sorprese nei prossimi giorni. Johnson, in particolare, dopo un bogey in ...

Golf - British Open 2018 - Kevin Kisner : “Posso sognare l’impresa. Oggi condizioni perfette” : Archiviato il primo round del British Open 2018. Il Major britannico vede al comando dopo il giovedì l’americano Kevin Kisner, che con lo score di -5 guida con una lunghezza di margine su un terzetto di avversari. “Sono davvero felice di aver chiuso il giro d’esordio al comando. Credo di poter competere per la vittoria fino alla fine. Oggi le condizioni climatiche e del percorso erano perfette, ma in Scozia non sai mai cosa il ...

Golf – 147° Open Championship : leader Kevin Kisner - Molinari nella top 20 : Buon inizio al 147° Open Championship di Rory McIlroy, Jon Rahm e Justin Thomas, bassa classifica per Dustin Johnson Francesco Molinari ha tenuto bene sul difficile percorso del Carnoustie Golf Links (par 71), a Carnoustie in Scozia, e ha concluso al 18° posto con 70 (-1) colpi il giro iniziale del 147° Open Championship, terzo major stagionale. E’ al comando con 66 (-5) lo statunitense Kevin Kisner che precede di un colpo il connazionale ...

Golf - Open Championship 2018 : buon avvio di Francesco Molinari - giro sotto il par. Comanda Kevin Kisner : Prima giornata dell’Open Championship. buon avvio di Francesco Molinari, che in una giornata in cui il terribile mostro di Carnoustie ha concesso qualcosa ai giocatori, con vento ovviamente presente ma non così intenso. Chicco è 18° a -1, dopo un round positivo in cui ha limitato gli errori, come suo solito. Peccato per il finale, perché dopo una bella sequenza di birdie alla 13 e alla 15, Molinari è scivolato con i bogey alle 16 e 17, ...

Golf : Open Championship - Rose 'voglio leadership mondiale' : "Voglio vincere e diventare il nuovo leader mondiale". Justin Rose, campione olimpico di Rio 2016, alla vigilia della 147/a edizione dell'Open Championship di Golf, terzo major stagionale, ha le idee ...

Golf – Open Championship : al via il terzo major stagionale - Jordan Spieth pronto a difendere il titolo : Si preannuncia un evento altamente spettacolare per l’altissima qualità del field, che comprende i primi 50 giocatori del world ranking Sarà il percorso del Carnoustie Golf Links, a Carnoustie in Scozia, dove sono state scritte tante pagine tra storia e leggenda del mitico torneo, a ospitare il 147° Open Championship (19-22 luglio) terzo major stagionale e il più longevo dei quattro annuali avendo attraversato tre secoli. Si preannuncia un ...

Golf - Open Championship al via : sfida tra big con Tiger Woods : ROMA - I migliori 50 giocatori di Golf al mondo più Tiger Woods si sfidano nella 147ª edizione dell' Open Championship , il major , terzo stagionale, più antico e affascinante della storia di questa disciplina. A Carnoustie, in Scozia , ...

Golf - British Open 2018 : i favoriti. Dustin Johnson e Patrick Reed una spanna avanti agli altri. Francesco Molinari sogna il colpaccio : Il terzo Major stagionale si appresta ad avere inizio. Il British Open 2018 andrà in scena tra giovedì 19 e domenica 22 luglio sul percorso par 71 del Carnoustie Golf Links, uno dei circuiti più insidiosi del panorama mondiale del Golf. Un autentico parterre de rois parteciperà ad uno dei tornei più attesi dell’anno, che regalerà gloria eterna al vincitore. Un anno fa lo statunitense Jordan Spieth impose la legge del più forte, dimostrando ...

Golf - British Open 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Terzo Major dell’anno. L’Open Championship quest’anno va in scena sul mitico percorso di Carnoustie, che ha ospitato il torneo per l’ultima volta nel 2007. La caccia è a Jordan Spieth, che lo scorso ha aggiunto alla sua bacheca il terzo Major della sua carriera. Ma il lotto dei favoriti sarà come sempre grandissimo e tra questi c’è di diritto anche il nostro Francesco Molinari, protagonista assoluto delle ultime ...

