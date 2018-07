Golf | Molinari al settimo cielo dopo la vittoria all’Open Championship | “lo sognavo da

Golf - British Open 2018 : Chicco Molinari - sei nella leggenda! Il giorno più bello di sempre - oggi si scrive la storia dello sport italiano : ... domando il mitico Carnoustie e mettendo in fila i più grandi interpreti della disciplina con una prestazione sensazionale, che ha lasciato a bocca aperta il mondo intero . Una freddezza glaciale nei ...

Golf - British Open 2018 : Francesco Molinari spezza un tabù storico. Finalmente l’Italia ha il suo Slam : 23 luglio 1995. Costantino Rocca, alla buca numero 18 dell’ultimo giro a St. Andrews, infilava in buca un putt quasi impossibile, buttandosi a terra per la gioia e facendo praticamente urlare il compianto Mario Camicia dal microfono di Tele+. Quel putt, uno dei colpi ormai storici del Golf non solo italiano, ma mondiale, gli valse il playoff per la vittoria dell’Open Championship, poi perso contro John Daly. Ma quel risultato è ...

Golf - British Open 2018 : parla Chicco Molinari. “C’è un solo vincitore nel Golf e per fortuna questa volta sono io” : Francesco Molinari, detto Chicco, oggi ha scritto la storia del golf italiano, e, forse, dello sport azzurro in generale. La sua storica vittoria nel British Open è la più grande impresa che si potesse sognare e lui, ovviamente, è stato il primo rappresentante del Bel Paese a riuscirci. Al termine della gara queste le sue parole a “La Gazzetta dello Sport“. Molinari, smaltita la tensione delle ultime buche, ha iniziato con i ...

Molinari vince l’Open Championship e diventa il più grande Golfista italiano di sempre : Diciotto buche, quattro giornate, uno spettacolo unico di inattaccabile solidità e immenso talento. Francesco Molinari entra nella storia del golf mondiale. E lo fa da protagonista, conquistando uno dei quattro principali tornei del circuito internazionale: l’Open Championship (o British Open). Quello che ogni golfista, soprattutto se nato nel Vecchio Continente, sogna prima o poi di vincere. Molinari lo ha fatto completando ...

Francesco Molinari - dalla Ryder all'Open Championship : la storia di un fenomeno del Golf : Nel frattempo, consegue una laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino, si sposa e diventa papà del piccolo Tommaso. fenomeno, dentro e fuori dal green. Molinari IN ...

Golf - Francesco Molinari : 'Questa volta ho vinto io' : L'ovazione di Carnoustie se la ricorderà per un pezzo. Come l'abbraccio alla Claret Jug, che consegna Francesco Molinari alla storia del Golf: perché ha vinto l'edizione numero 147 del British Open, ...

Golf - British Open 2018 : quanti soldi ha guadagnato Francesco Molinari? Il montepremi e l’assegno per l’azzurro - vittoria memorabile : Chicco Molinari è entrato nella storia dello sport italiano trionfando al British Open 2018, uno degli storici Slam di Golf. Il piemontese ha compiuto una vera e propria impresa che rimarrà per sempre nella memoria di tutti gli appassionati e che riscrive tutte le logiche di questo sport entro i nostri confini. Mai prima di oggi, infatti, un Golfista italiano era riuscito a vincere una prova dello Slam. Il nome di Francesco Molinari sarà ...