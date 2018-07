Golf | Francesco Molinari | ' Questa volta ho vinto io'

Golf - Francesco Molinari nella storia : trionfa all'Open Championship : Primo italiano di sempre a vincere un major

Golf - show fantastico di Francesco Molinari all’Open Championship : vittoria storica! : Francesco Molinari nella storia del Golf, il suo trionfo all’Open Championship è una perla nella carriera del torinese Francesco Molinari è il primo italiano a vincere un major, uno dei 4 tornei più importanti del mondo del Golf. L’azzurro ha trionfato all’Open Championship disputato sul green del Carnoustie Golf Links, in Scozia. Un’impresa fantastica da parte di Molinari, al suo terzo successo stagionale, il ...

Golf - British Open 2018 : quanti soldi ha guadagnato Francesco Molinari? Il montepremi e l’assegno per l’azzurro - vittoria memorabile : Chicco Molinari è entrato nella storia dello sport italiano trionfando al British Open 2018, uno degli storici Slam di Golf. Il piemontese ha compiuto una vera e propria impresa che rimarrà per sempre nella memoria di tutti gli appassionati e che riscrive tutte le logiche di questo sport entro i nostri confini. Mai prima di oggi, infatti, un Golfista italiano era riuscito a vincere una prova dello Slam. Il nome di Francesco Molinari sarà ...

Golf - British Open 2018 : Francesco Molinari MR. SLAM! Trionfo leggendario - Italia in estasi! : Francesco Molinari è nella leggenda del Golf. Il fuoriclasse azzurro ha trionfato nel British Open 2018, conquistando la vittoria più bella nella storia del Golf Italiano. Mai prima d’ora un rappresentante del Bel Paese aveva vinto un torneo dello Slam. E il putt alla 18 di Molinari ha suggellato un momento che resterà per sempre incastonato tra le pagine leggendarie dello sport tricolore. Molinari ha vinto con autorità il British Open ...

Storica vittoria di Francesco Molinari all'Open di Golf - primo italiano a vincere un major : Impresa di Francesco Molinari che ha vinto l'Open Championship disputato sul green del Carnoustie Golf Links (par 71), in Scozia. Con questa vittoria Molinari è il primo italiano di sempre a vincere un major, uno dei quattro tornei più importanti del Golf mondiale.

Golf - Open : Francesco Molinari trionfa e fa la storia : Francesco Molinari ha compiuto un'impresa storica: è diventato il primo italiano a vincere un major di Golf, uno dei 4 tornei più importanti della stagione. Chicco, 35 anni, ci è riuscito a Carnoustie,...

Francesco Molinari ha vinto il più antico torneo di Golf. E' il primo italiano a riuscirci : Francesco Molinari ha vinto l’Open Championship ed è diventato il primo italiano di sempre a vincere un major, uno dei quattro tornei più importanti del golf mondiale.

Golf - British Open 2018 : Francesco Molinari sogna in grande! Jordan Spieth a caccia di uno storico bis. Ma Tiger Woods è tornato… : Jordan Spieth punta a bissare il trionfo dello scorso anno. Francesco Molinari sogna di diventare il primo italiano a vincere un Major. E intanto Tiger Woods sembra tornato ai tempi d’oro e punta alla vittoria. Tre buoni motivi, e tanti altri ce ne sarebbero, per godersi l’ultimo giro del British Open 2018, terzo Major stagionale in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Carnoustie Golf Links. L’Italia intera spera di ...

Golf – Open Championship : splendida rimonta di Francesco Molinari - l’italiano si arrampica in 5ª posizione : Nella terza giornata dell’Open Championship, Francesco Molinari e Tiger Woods guadagnano molte posizioni entrando nella top ten Francesco Molinari, risalito dal 29° al quinto posto con 207 (70 72 65, -6) colpi, e Tiger Woods, da 29° a settimo con 208 (71 71 66, -5), sono stati tra i protagonisti della terza giornata del 147° Open Championship e saranno in corsa per il titolo nel terzo major stagionale che si conclude sul difficile ...

Golf - Open Championship 2018 : strepitoso Francesco Molinari! Quinto a un giro dal termine. Comandano Spieth - Schauffele e Kisner : Moving day doveva essere e moving day è stato all’Open Championship, gettando le basi per una memorabile ultima giornata a Carnoustie. Tra quelli che hanno mosso in maniera decisa la classifica c’è soprattutto Francesco Molinari, che oggi ha regalato spettacolo. È stata la solita prima parte, quella in cui il torinese ha sfruttato le possibilità che il percorso offre. Birdie alla 1, poi la doppietta 6-7. Stavolta, però, niente calo ...

Golf – Open Championship : Francesco Molinari perde undici posizioni - Kisner e Johnson in vetta : Il Golfista azzurro ha perso undici posizioni scendendo al 29° posto, in testa si è formata la coppia Kisner-Johnson Francesco Molinari 29° con 142 (70 72, par), ha perso undici posizioni nel 147° Open Championship, terzo major stagionale che si sta svolgendo sul difficile percorso del Carnoustie Golf Links (par 71), a Carnoustie in Scozia, dove Tiger Woods occupa la stessa posizione (142 – 71 71). In una giornata dalle condizioni meteo ...

Golf - British Open 2018 : Kevin Kisner e Zach Johnson volano in testa! Strepitosa rimonta di Tommy Fleetwood - arretra Francesco Molinari : Una coppia made in USA guida la classifica al termine del secondo giro del British Open 2018, terzo Major stagionale in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Carnoustie Golf Links. Gli statunitensi Kevin Kisner e Zach Johnson sono in testa alla leaderboard con 6 colpi sotto il par, ma l’equilibrio regna sovrano in un torneo che promette di riservare ancora molte sorprese nei prossimi giorni. Johnson, in particolare, dopo un bogey in ...

Golf - Open Championship 2018 : buon avvio di Francesco Molinari - giro sotto il par. Comanda Kevin Kisner : Prima giornata dell’Open Championship. buon avvio di Francesco Molinari, che in una giornata in cui il terribile mostro di Carnoustie ha concesso qualcosa ai giocatori, con vento ovviamente presente ma non così intenso. Chicco è 18° a -1, dopo un round positivo in cui ha limitato gli errori, come suo solito. Peccato per il finale, perché dopo una bella sequenza di birdie alla 13 e alla 15, Molinari è scivolato con i bogey alle 16 e 17, ...

Golf - British Open 2018 : i favoriti. Dustin Johnson e Patrick Reed una spanna avanti agli altri. Francesco Molinari sogna il colpaccio : Il terzo Major stagionale si appresta ad avere inizio. Il British Open 2018 andrà in scena tra giovedì 19 e domenica 22 luglio sul percorso par 71 del Carnoustie Golf Links, uno dei circuiti più insidiosi del panorama mondiale del Golf. Un autentico parterre de rois parteciperà ad uno dei tornei più attesi dell’anno, che regalerà gloria eterna al vincitore. Un anno fa lo statunitense Jordan Spieth impose la legge del più forte, dimostrando ...