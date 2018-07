Gli animali domestici possono soffrire per un lutto Ecco cosa c' è da sapere

Cda Rai - eletto Riccardo Laganà : “un sincero amico deGli animalisti” : “Riccardo Laganà, candidato di IndigneRai, è stato eletto con 1916 voti nel consiglio d’amministrazione della Rai. Arriva nella nuova governance della tv pubblica un sincero amico degli animalisti”. Così in una nota Riccardo Manca, vice-Presidente della onlus Animalisti Italiani. “Conosco Riccardo Laganà da anni – prosegue – ed è una persona di una sensibilità fuori dal comune. Ora ha l’arduo compito di vigilare con maggiore ...

Gran Bretagna : test suGli animali per la ricerca ai minimi storici del 2010 : Le procedure scientifiche che coinvolgono animali in Gran Bretagna hanno raggiunto i minimi storici dal 2010. E’ quanto emerge dalle nuove statistiche pubblicate dagli Affari interni del Paese. Secondo i dati, nel 2017 con quasi 3,8 milioni di test sugli animali è stato registrato un calo del 4% rispetto all’anno precedente. Di questi, 1,89 mln sono gli esperimenti condotti su animali vivi (per sperimentazione di farmaci o formazione ...

Montepiano Country al via la diciassettesima edizione. Ecco il programma Un fine settimana dedicato aGli animali con spettacoli di cavalli - la mungitura - la tosatura - la dimostrazione di sheepdog e la gimkana : Al via la diciassettesima edizione della festa dedicata ai cavalli e agli animali della fattoria. Sabato 21 e domenica 22 nel parco della Badia a Montepiano rivive il Far West con la natura ...

Animali : Italo regala 200 nuovi biGlietti ai cani di grossa taGlia : Non solo biglietti gratis per i cani di media-grossa taglia, ma anche staffette speciali per i randagi adottati e i video-consigli della Lega italiana per la difesa degli Animali e dell’ambiente su come viaggiare meglio con i propri amici a quattro zampe. Sono i punti chiave dell’alleanza fra Leidaa e Italo, che offre dei posti dedicati ai cani ‘XL’ sui propri treni. “Ci stiamo impegnando – annuncia Fabrizio ...

Animali : in Italia assente il virus killer deGli scoiattoli rossi : Buone notizie per lo scoiattolo rosso: non c’è nessuna traccia di squirrelpox virus in Europa continentale. Lo ha rilevato un’estesa indagine internazionale guidata dall’Universita’ Statale di Milano. L’indagine, pubblicata su AnimalConservation, aveva lo scopo di verificare la presenza dello squirrelpox virus nella popolazione di scoiattoli grigi nordamericani introdotti in Italia nel 1948. Il patogeno, che non è ...

Napoli - ecco la maGlia 2018-2019 : spicca la grafica a tema animalier : Kappa ha realizzato come di consueto la maglia 2018-2019 del Napoli caratterizzata da una stampa accattivante e con il principio anti trattenuta L'articolo Napoli, ecco la maglia 2018-2019: spicca la grafica a tema animalier è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pontida - animalisti contro la Sagra deGli uccelli : 'Da abolire' : La morale, il diritto, l'empatia per le sofferenze altrui hanno posto fine da tempo a spettacoli pubblici con esecuzioni capitali, punizioni corporali, feste sadiche e sevizie di esseri umani e non ...

Gli animalisti : “con il vitalizio di Cicciolina aiutiamo cavalli e pitoni” : “Forse come sostiene lei non avrà fatto sesso con un cavallo (anche se i video qualcosa di molto diverso), ma sicuramente in tempi più recenti Ilona Staller detta Cicciolina che ha giocato sessualmente con un pitone e con altri animali per anni nei suoi spettacoli e film pornografici sarebbe stata quantomeno denunciata per maltrattamento di animali e per istigazione all’uso di animali per la produzione pornografica e anzichè sedere ...

Cane gettato in mare con pietra al collo - ministro Costa : “Pene più aspre per chi maltratta Gli animali” : “Coraggiosa e forte la cagnolina Mia. E sono stati eccezionali i bagnanti che l’hanno soccorsa, allertato le forze dell’ordine e concorso a denunciare il padrone. Pene più aspre per chi maltratta gli animali. Sono i nostri compagni di vita, i nostri fedeli amici: il loro maltrattamento è un delitto atroce e mi muoverò affinché le pene siano inasprite noi, come ministero, ci costituiremo senz’altro parte civile ...

La peste suina colpisce nel caGliaritano : abbattuti 104 animali di un allevamento sulla ss 554 : L'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana ha comunicato l'abbattimento di 104 suini non registrati all'anagrafe animale e detenuti irregolarmente in un allevamento non a norma ...

Trasportare Gli animali - In vacanza con gli amici a quattro zampe : Cera una volta il classico trasportino, la valigetta aerata, morbida o rigida e disponibile in varie dimensioni. Era il sistema che permetteva di effettuare un viaggio con un gatto o un cane, ma anche un coniglio, una tartaruga o qualunque altro animale domestico, al seguito. Una sorta di cella male sopportata da alcuni, in particolare quando il viaggio da affrontare è piuttosto lungo, per i pochi spazi a disposizione che impediscono di cambiare ...

Zoomafie - Lav : "Una denuncia ogni 55 minuti per reati contro Gli animali" : Nel rapporto la fotografia del lavoro delle procure: nel 2017 procedimenti aumentati del 3,74 per cento rispetto all'anno prima. Crescono i maltrattamenti ma anche le denunce. La piaga del traffico di cuccioli e il coinvolgimento dei minori: "Una scuola di violenza"

Choc nel Napoletano - Gli animalisti : 'Cane ucciso a colpi di pietra' : 'Un cane femmina è stato massacrato a colpi di pietre, mentre si trova nel suo giardino, nei pressi della stazione Circvumvesuviana di Torre Annunziata-Oplontis. Il corpo dell'animale è stato trovato ...

Rapporto Zoomafia 2018 - allarme crimini suGli animali : una denuncia ogni 55 minuti : 'In Calabria - spiega il Rapporto - la cosca Muto è riuscita a influenzare l'economia locale, monopolizzando, con modalità mafiose, l'offerta di pescato, principale fonte di finanziamento della ...