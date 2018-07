Giuseppe Di Matteo sciolto nell' acido | risarcimento 2 | 2 milioni Ultime notizie | soldi da

La famiglia del piccolo Giuseppe Di Matteo - sciolto nell’acido da Cosa Nostra - verrà risarcita dallo Stato con 2 - 2 milioni di euro : A distanza di 22 anni circa dall'omicidio, la famiglia del piccolo Giuseppe Di Matteo, il bambino che nel 1996 venne sciolto nell'acido dopo due anni di sequestro, verrà risarcita dallo Stato con 2,2 milioni di euro. Il risarcimento è Stato addebitato al boss di Brancaccio Giuseppe Graviano, a Benedetto Capizzi, Cristoforo Cannella, Francesco Giuliano, Luigi Giacalone e al pentito Gaspare Spatuzza, ma verrà erogato attingendo dal fondo speciale ...

