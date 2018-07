Giuseppe Di Matteo | 2 | 2 milioni di risarcimento alla famiglia del 12enne sciolto

ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 luglio 2018) A distanza di ventidue anni dmorte, il tribunale civile di Palermo ha stabilito undi 2,2di euro per ladel piccoloDi, ilrapito, tenuto sotto sequestro per oltre due anni e infinenell’acido dai boss di Cosa Nostra nel 1996. A pagare, se la sentenza diventerà definitiva, dovranno essere cinque mafiosi e un collaboratore di giustizia, già condannati in via definitiva per il rapimento e l’omicidio del dodicenne. Si tratta del boss di BrancaccioGraviano, di Benedetto Capizzi, Cristoforo Cannella, Francesco Giuliano e Luigi Giacalone, nonché del pentito Gaspare Spatuzza. Però, essendo stati i loro patrimoni sequestrati, sarà in realtà lo speciale fondo dello Stato per le vittime di mafia a versare la somma. Il, che, sottratti i 400mila euro già concessi in sede penale a titolo di provvisionale ai ...