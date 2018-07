Giffoni Film Festival 2018 22 luglio | programma | incontri | ospiti

cubemagazine

: Quando si parla di buone pratiche di #protezionecivile abbiamo tutti un ruolo da protagonista. Io non rischio è al… - DPCgov : Quando si parla di buone pratiche di #protezionecivile abbiamo tutti un ruolo da protagonista. Io non rischio è al… - Radio105 : Venerdì inizia il @giffonifilmfest ?????? Vi aspettiamo con un programma ricchissimo e tantissimi ospiti ?? Un esempio?… - erricomarrazzo : RT @radiobasefm: #RadioBase vi porta al Giffoni Film Festival. Ogni giorno collegamenti dal festival in tutti i programmi e contenuti speci… -

(Di domenica 22 luglio 2018)22. Oggi domenica 22è la quarta giornata alla celebre kermesse che si tiene ogni anno a. Ecco di seguitodi oggi tra cui Frank Matano, Diana Del Bufalo, Francesca Chillemi, Luca Barbarossa. TUTTO SU #GFF22Sala Truffaut:10:00 Generator +16 – Night Comes On by Jordana Spiro (USA,, 86’) 14:30 Made In Qatar – Walls by Nibu Vasudevan (2017, 12’) a seguire: Generator +13 – Meerkat Moonship by Hanneke Schutte (South Africa, 2017, 96’) 17:00 La Giuria Incontra – Frank Matano (Blue Carpet) 18:10 La Giuria Incontra – Francesco Scianna (Blue Carpet) 20:00 ANTEPRIMA/PREMIERE Lucky Red in collaborazione con Universal Pictures International Italy presentano Come Ti Divento Bella! by Abby ...