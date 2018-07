GF | Filippo e Lucia stanno ancora insieme? La risposta svelata sui social

Lucia Orlando - lettera aperta a Filippo Contri : ‘Sii sincero : per chi è il tuo tatuaggio?’ : “Filippo, come sai, mi piace tutto di te e quasi tutti i tuoi tatuaggi. Quasi tutti, tranne l’ultimo che ti sei fatto. A chi è dedicato quel ‘Lucia’ che ti sei fatto sul piede mentre io ero ancora dentro la casa del Grande Fratello?”: questa la questione che sta alla base della lettera aperta che Lucia Orlando, fidanzata di Filippo Contri, ha dedicato all’ex compagno di GF e attuale compagno nella vita reale. ...

Gf - Filippo Contri dopo il reality : «Vivo con Lucia - ho il suo nome tatuato sul piede» : Vorrei lavorare nel cinema', dopo il Grande Fratello Filippo Contri spera di rimanere nel mondo dello spettacolo: 'Mi piacerebbe diventare un attore. Vedrò che cosa fare, ho molta fede e sono sicuro ...

Filippo Contri dopo il Grande Fratello : il sogno e il futuro con Lucia : Grande Fratello 15: Filippo Contri parla dell’amore per Lucia Orlando Filippo Contri, uno dei tre Super Boni di questa edizione del Grande Fratello, ha trovato grazie all’esperienza televisiva l’amore. La passione con Lucia Orlando è scoppiata a pochi giorni dell’inizio del reality condotto da Barbara d’Urso, e nonostante la giovane coppia abbia attraversato un periodo di crisi proprio all’interno della Casa ...

GF - Lucia Bramieri e l'amore fra Filippo Contri e Lucia Orlando : «Ecco perchè non ci credo» : ROMA - 'Questo non vuol dire che uno sia peggio e l'altro sia meglio, vuol dire solo che sono diversi', Lucia Bramieri , nipote di Gino e gieffina dell'ultima edizione, dà il suo giudizio circa una ...

Lucia Bramieri : "Lucia e Filippo molto diversi - Alessia e Matteo più affiatati" : A poche settimane dalla finale del Grande Fratello, Lucia Bramieri, ospite della trasmissione radiofonica, Non succederà più, sulle frequenze di Radio Radio, ha messo sotto la lente d'ingrandimento le coppie nate all'interno dell'ultima edizione del reality di Canale 5. Qualche perplessità sul sentimento sbocciato tra Lucia Orlando e Filippo Contri: In generale sono poco convinta delle coppie che nascono all’interno di contenitori televisivi ...

Filippo Contri : "Lucia Orlando? Rapporto basato sulla fiducia. Non c'è nulla con Patrizia Bonetti" : Filippo Contri, a diverse settimane dalla pubblicazione di alcune foto assieme all'ex compagna d'avventura, Patrizia Bonetti, ha rilasciato un'intervista, al settimanale 'Nuovo' per chiarire, una volta per tutte, come sono andati i fatti per non mettere in pericolo il Rapporto con la fidanzata Lucia Orlando. L'ex gieffino è convinto che la ragazza abbia chiamato i paparazzi per realizzare lo scoop: Mi è stato detto che c'è stata una ...

Lucia Orlando e Filippo Contri - Grande Fratello 15/ Lucia Bramieri perplessa : “Sono troppo diversi…” : Lucia Orlando e Filippo Contri, dopo Grande Fratello 15 la coppia continua a non convincere: Lucia Bramieri racconta le sue perplessità: “Sono troppo diversi…”.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 11:46:00 GMT)

Filippo Contri e Lucia Orlando del GF staranno insieme per molto? Parla la Bramieri : “Ho i miei dubbi” : Lucia Bramieri del GF commenta la storia d’amore tra Filippo Contri e Lucia Orlando: “Io sono un po’ poco convinta” Lucia Orlando e Filippo Contri sono sicuramente una delle coppie più amate e seguite dell’ultima edizione del Grande Fratello. I due, ad oggi, sui social continuano a mostrarsi ai propri fan felici e innamorati ma, […] L'articolo Filippo Contri e Lucia Orlando del GF staranno insieme per molto? ...

Grande Fratello 2018 - Lucia : "Non ho ancora detto Ti amo a Filippo" : Ospiti di Non succederà più, trasmissione in onda su Radio Radio, Filippo Contri e Lucia Orlando hanno raccontato che la loro storia d'amore nata all'interno della Casa del Grande Fratello 15 sta proseguendo "benissimo, alla faccia di chi ci vuole male!". La giovane donna ha fatto intendere di non voler bruciare le tappe e di non essere ancora pronta per la convivenza ("Tempo al tempo, c’è un tempo per tutto"), mentre lui è sembrato più ...

Lucia Orlando rivela : «Sto benissimo con Filippo Contri. Le foto con Patrizia? Penso sia stata lei a organizzare tutto...» : Il Grande Fratello è finito già da qualche settimana e l'amore tra Lucia Orlando e Filippo Contri sembra proseguire a gonfie vele. Nonostante le polemiche degli ultimi giorni, nate...

Filippo Contri e Lucia Orlando vivono insieme?/ Angelo Sanzio conferma! (Grande Fratello) : Filippo Contri e Lucia Orlando hanno iniziato a convivere? Le rivelazioni di Angelo Sanzio dopo il Grande Fratello 15 confermano. Ecco cos'è accaduto alla coppia(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 15:25:00 GMT)

Filippo Contri ha tradito Lucia Orlando? Sui social nessuna crisi - ma presentazioni in famiglia : La storia d'amore tra Filippo Contri e Lucia Orlando continua, nonostante i dubbi di molti. Usciti dal Grande Fratello sono più affiatati che mai. La commessa romana dorme a casa del fidanzato da una ...

Filippo e Lucia dopo il Grande Fratello : presentazioni in famiglia : Prosegue a gonfie vele la relazione tra Filippo Contri e Lucia Orlando : i due che si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello , contrariamente a quanto in molti si aspettavano, ...

Lucia Orlando felice dopo il GF : nessuna crisi con Filippo Contri : Filippo Contri e Lucia Orlando: il bilancio dopo il Grande Fratello A circa una settimana dalla fine del Grande Fratello 15, Lucia Orlando si è lasciata andare a uno sfogo su Instagram. L’ex gieffina, chiusa la porta rossa della casa di Cinecittà ha trovato finalmente la serenità, dipanando quei dubbi che l’avevano messa più volte in crisi durante il reality di Canale5. “Una settimana dopo: ancora tante cose fanno strano, il ...