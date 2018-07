Germania | özil dice basta con la Nazionale ' Razzismo e mancanza di rispetto'

repubblica

: Lewis #Hamilton vince il GP di Germania ???? ?? “The Hammer” da 14° posto alla vittoria ?? Gara pazza condizionata dall… - SkySportF1 : Lewis #Hamilton vince il GP di Germania ???? ?? “The Hammer” da 14° posto alla vittoria ?? Gara pazza condizionata dall… - SkySportF1 : Colpo di scena! ?? Problemi per #Hamilton ? L’inglese ha parcheggiato la sua #W09 in pista ?? Niente #Q2 per #Lewis… - RaiNews : Le qualifiche del Gp di Germania #Formula1. #Vettel, pole e record a Hockenheim. Noie per Hamilton, parte 14° ?… -

(Di domenica 22 luglio 2018) PER OEZIL 92 GETTONI INCON 23 RETI - Classe 1988, campione del mondo nel 2014 in Brasile, Özil ha collezionato 92 presenze ine realizzato 23 gol in nove anni. Debuttò con ...