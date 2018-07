Germania | Ozil shock | lascia la Nazionale a causa del razzismo nei suoi confronti

Mondiali Russia 2018 – Germania - Ozil capro espiatorio della disfatta : il padre sbotta “lasci la nazionale!” : Mesut Ozil finisce al centro di un’ aspra polemica legata all’eliminazione della Germania dai Mondiali di Russia 2018: il padre del giocatore lo invita a lasciare la nazionale come risposta L’eliminazione della Germania dai Mondiali Russia 2018 ha dato vita ad un gran polverone. Tante le critiche mosse verso la nazionale tedesca, accreditata come una delle favorite (nonchè campione in carica) ma classificatasi ultima ...

Germania - il Day After della disfatta. Ozil litiga - la stampa attacca : Il 'day After' della Germania fuori dal Mondiale di calcio al termine della fase a gironi è condito di incredulità, amarezza, recriminazioni e le prime crepe nel multiculturalismo di una nazionale con ...

Russia 2018 - Afd attacca Ozil : 'Germania torni tedesca' : I politici di Alternative fuer Deutschland, partito tedesco di ultradestra che alle ultime elezioni ha conquistato molti seggi nel Bundestag, non hanno dubbi su chi ritenere responsabile dell'...

Germania - partito AfD attacca Ozil : 'Nazionale torni tedesca' - : Dopo l'eliminazione dai Mondiali, la formazione di estrema destra Alternative fur Deutschland ha incolpato i giocatori di origine straniera, in particolare il centrocampista dell'Arsenal e il compagno ...

Mondiali Russia 2018 – Germania eliminata : scintille alla Kazan Arena tra Ozil e i tifosi [FOTO] : Ozil, il lancio della maglia e la lite con i tifosi alla Kazan Arena dopo il ko contro la Corea del Sud Una delusione fortissima, per la Germania, ai Mondiali di Russia 2018. La Maledizione dei campioni del mondo si è scagliata contro la Nazionale tedesca, che si è fermata alla fase a gironi della rassegna iridata, tornano a casa così troppo presto, con la coda tra le gambe. Tanto amaro in bocca per i ragazzi di Low e tanto nervosismo, troppo, ...

LIVE Germania-Corea del Sud - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-0. Fuori Muller - tornano Khedira e Ozil. Tedeschi costretti a vincere! : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania-Corea del Sud, ultima partita del gruppo F dei Mondiali 2018. La Germania si gioca la qualificazione. Dopo essersi salvati all’ultimo respiro contro la Svezia grazie al gol di Toni Kroos, i campioni del mondo in carica hanno l’obbligo di ripetersi per superare la fase a gironi. Al momento la Germania è appaiata a pari gol e differenza reti con la Svezia: la squadra di Loew ...

Mondiali Russia 2018 - la Germania perde Rudy contro la Corea : Ozil possibile titolare : Il commissario tecnico della Germania perde Rudy per la partita con la Corea, Ozil potrebbe tornare dall’inizio Niente sfida contro la Corea del Sud per Sebastian Rudy, probabile invece un ritorno in campo da titolare per Mesut Ozil. A poche ore dall’ultima sfida della fase a gironi dei campioni del mondo, in programma alle 16 alla Kazan Arena, il ct della Germania, Joachim Loew, fa il punto della situazione della nazionale tedesca. ...

Germania ad un bivio - Low cambia : Khedira ed Ozil in panchina? : E' la squadra campione del mondo in carica ed è considerata una delle grandi favorite per la vittoria finale di Russia 2018. La Germania è una di quelle compagini che può fare affidamento sull'esperienza e la grande qualità dei ...

DIRETTA/ Austria Germania (risultato live 0-1) streaming video e tv : Ozil la sblocca! : DIRETTA Austria Germania, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Amichevole di lusso a Klagenfurt, i tedeschi vanno verso i Mondiali di Russia(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 20:00:00 GMT)

Gündogan e Özil - che gaffe. Foto con Erdogan : è scandalo in Germania : In 30mila contro due. Da ieri in Germania sono violentissime le critiche piovute addosso a Ilkay Gündogan e Mesut Özil, rei di aver posato per alcune Foto col presidente turco Erdogan. Magliette ...