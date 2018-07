Genova | incidente con la moto | Matteo muore a 27 anni

Genova - incidente sul lavoro in porto - operaio ferito a Calata Sanità : incidente sul lavoro al terminal Sec di Sampierdarena. I vigili del fuoco della sede centrale, sono stati inviati dalla sala operativa a Calata Sanità in porto per soccorre re il conducente di una ...

Morti sul lavoro - dopo l’ultimo incidente a Taranto - oggi anche l’Ilva di Genova si ferma : dopo la morte ieri di un operaio nello stabilimento di Taranto: è il secondo sciopero in pochi giorni in Liguria per casi di incidenti sul lavoro

Genova - tamponamento a catena sulla Sopraelevata/ Incidente e caos nel capoluogo ligure - traffico in tilt : Genova, tamponamento a catena sulla Sopraelevata. Incidente e caos nel capoluogo ligure, traffico in tilt dopo lo scontro fra quattro autoveicoli all'altezza del casello Genova Ovest(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 17:26:00 GMT)

Genova - CROLLO TORRE PILOTI : INCHIESTA BIS/ L'incidente del Jolly Nero : a giudizio 2 società e 12 persone : Si apre un nuovo filone processuale nel caso delL'incidente navale che provocò il CROLLO della TORRE PILOTI del porto di GENOVA il 7 maggio del 2013, nuovi rinvii a giudizio(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 15:02:00 GMT)